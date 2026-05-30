Cossato, Concerto per la Festa della Repubblica e proiezione della cerimonia di Roma

Dal 2017 Il Comune di Cossato risulta beneficiario di un lascito testamentario, del valore di € 1.000,00 annui, disposto dalla Sig.ra Ines Pusiol e finalizzato, come da volontà testamentarie, all’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione nell’ambito della ricorrenza della Giornata della Memoria. Con tale donazione la Sig.ra Pusiol ha affermato la propria volontà di continuare a sostenere iniziative di sensibilizzazione sulla shoah rivolte in particolar modo agli studenti. La Sig.ra Pusiol nata a Meolo (VE) nel 1923 e vissuta a Cossato fino al 2015, anno in cui è deceduta, ha sempre sostenuto, anche in vita, iniziative legate alla Giornata della Memoria insieme al coniuge Romeo Guerretta, nato a Roncade (TV) nel 1921 e deceduto nel 2008.

Come da disposizioni testamentarie, “Tale lascito………., viene disposto annualmente a favore del Comune di Cossato per dotare una o più borse di studio da destinarsi a studenti meritevoli. Tali borse di studio dovranno essere assegnate secondo il giudizio della Giunta Comunale di Cossato nell’ambito della celebrazione della “Giornata della Memoria” che il Comune di Cossato organizza annualmente; ed a condizione tassativa che il Comune stesso continui a organizzare tale iniziativa (Giornata della Memoria) con la partecipazione degli studenti”.

Con propria deliberazione, la Giunta comunale ha quindi approvato l’accettazione del lascito e, in convenzione con la Fondazione “Biella Domani” (gestore del fondo del lascito sig.ra Ines Pusiol), ha fornito le principali indicazioni da seguire per l’erogazione delle borse di studio. Conseguentemente il Consiglio Comunale ha approvato le modalità ed i criteri generali per l’assegnazione delle borse di studio in parola (da ultimo modificati con Delibera C.C. n. 25 del 17/04/2024)

Sulla base dei suddetti criteri e modalità, all’inizio di ogni anno scolastico il Comune di Cossato bandisce apposito bando di concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado di Cossato, con le informazioni sulla tipologia di elaborato, la traccia/tema da sviluppare e la data di scadenza per la partecipazione al concorso.

Il tema proposto per l’edizione 2025/2026 richiedeva approfondimenti e riflessioni sulla situazione geopolitica attuale, partendo da un ammonimento di P. Levi:

“E’ AVVENUTO, QUINDI PUÒ ACCADERE DI NUOVO: QUESTO È IL NOCCIOLO DI QUANTO ABBIAMO DA DIRE” (P. Levi dall’opera “I sommersi e i salvati”). Il candidato rifletta sull’attualità del pensiero/monito di Primo Levi, tenendo conto della situazione geopolitica attuale, avvalendosi inoltre della lettura e dell’analisi di articoli di giornale e riviste e/o di altri testi e/o di altri contenuti multimediali sul tema. CITTA’ DI COSSATO Provincia di Biella Alla scadenza del Concorso sono pervenuti 11 elaborati realizzati sia in forma singola che in gruppo di cui: 6 da parte degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Cossato (18 studenti coinvolti) e 5 da parte degli studenti del Liceo del cossatese e Vallestrona (per un totale di 7 studenti coinvolti).

All’esito della valutazione dei lavori pervenuti per l’ed. 2025/2026, la Commissione giudicatrice appositamente individuata ha giudicato meritevoli e assegnatari di un premio gli elaborati realizzati dagli studenti:

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado:

- COMPAGNONI Linda, MATTOTEA Cecilia, VISANOIU Izabela Alexandra della classe 3^ E per l’elaborato “La memoria non perdona il silenzio”. 1° premio

- BAGATELLO Alessandro, BOZZO ROLANDO Federico, MASCARELLO Matteo della classe 3^ E per l’elaborato “E’, successo, non deve riaccadere”. 2° premio

- CONDELLI Giovanni, DE BARBA Federico, GROSSO Carlo della classe 3^ E della Scuola Secondaria di primo grado per l’elaborato “La collina del mai più”. 3° ex-equo;

- PORTOCARRERO Palomino Kristel Celeste, MURCIANO Carlotta, SCIARRINO Ginevra della classe 3^ C della Scuola Secondaria di primo grado, per l’elaborato “Siamo noi a scegliere il nostro futuro”. 3° ex-equo;

Per il Liceo del Cossatese e Vallestrona - BASSANI RIGO Lara - MINELLO Sofia per l’elaborato “L’universo della diversità” - 1° premio;

- BRACCO Luce Maddalena della classe 4^ D, l’elaborato “Un silenzio che parla: ricordare per restare umani”. 2° premio;

Lavori in Concorso non assegnatari di premio in denaro che meritano menzione:

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado:

- LATTIERI Ludovico, JAIDI Omar, LUNARDI Mattia della classe 3^ C con l’elaborato “Parole e Musica per non dimenticare”;

- BONADEO Carolina, COLASUONNO Sophie, HIYANE Aya della classe 3^ C con l’elaborato “La memoria vive per non dimenticare”;

Per il Liceo del Cossatese e Vallestrona - LUTFIJA Belinda dell classe 2^ G con l’elaborato “Ricordare è un Dovere”; CITTA’ DI COSSATO Provincia di Biella

- DELA CRUZ Alexandra della classe 2^ G con l’elaborato l’Effetto Droste della Storia;

- ZANI Albesa, BEN AALI Jamila della classe 3^ e 4^ G per l’elaborato (una Poesia): “Shoah: Innocenza, realizzazione, rassegnazione”.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione quale riconoscimento per aver aderito all’iniziativa e per l’impegno e sensibilità dimostrati nell’esposizione del tema proposto.

La premiazione dei lavori del Concorso si terrà nell’ambito del tradizionale Concerto per la Festa della Repubblica promosso dalla Filarmonica Cossatese, in programma per Martedì 2 Giugno 2026, alle ore 16,00, presso il Teatro Comunale di Cossato.

Queste le parole dell’Assessore alla Cultura Mariano Zinno sull’iniziativa: “Anche questa edizione del Premio Pusiol-Guerretta ha registrato una partecipazione di numerosi studenti che con i loro elaborati hanno voluto esprimere le loro riflessioni sul tema della Shoah. Per questa edizione la commissione ha inoltre chiesto un confronto con gli avvenimenti bellici che stanno interessando il Pianeta. Gli alunni delle scuole di Cossato coinvolti hanno dimostrato sensibilità e capacità di approfondimento, con elaborati originali ed innovativi. Quest’anno abbiamo scelto di svolgere la premiazione nel corso del tradizionale concerto del Due Giugno, proprio perché crediamo che le celebrazioni per gli Ottanta Anni della nostra Repubblica siano una concreta occasione per riflettere sulla storia della nostra Nazione e sull’affermazione di ideali quali la democrazia e la libertà. Un particolare ringraziamento – conclude l’assessore- alla Fondazione Biella Domani e all’ANPI Cossato Vallestrona, il loro sostegno consente di portare avanti un’iniziativa molto apprezzata dagli studenti.”

Inoltre, il Comune, aderendo all’iniziativa promossa dall’ANCI, sarà tra i 100 Comuni italiani protagonisti delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica promosse dalla Presidenza della Repubblica con la collaborazione di Anci, Rai e Siae. L’iniziativa consentirà di condividere con la cittadinanza, nella nuova piazzetta “A. Borrino”, l’evento celebrativo promosso dalla Presidenza della Repubblica “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum” che sarà trasmesso in diretta televisiva su RAI1 nella serata di martedì 2 giugno dalle 21 dalla Piazza del Quirinale.

L’evento vedrà l’avvicendarsi diverse personalità della cultura e dello spettacolo italiano e l’uso di filmati d’epoca per completare il racconto degli ottant'anni di storia del Paese. Un momento corale e partecipato che unirà idealmente piazze e comunità di tutta Italia nel segno della memoria, della democrazia e dell’identità repubblicana. A Cossato l’appuntamento per assistere alla proiezione della diretta dell’evento celebrativo ufficiale promosso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nella piazzetta “A. Borrino”, martedì 2 giugno, dalle 21. Tutta la cittadinanza è inviata a partecipare.