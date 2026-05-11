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EVENTI | 11 maggio 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dall'8 maggio al 10 maggio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dall'8 maggio al 10 maggio 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dall'8 maggio al 10 maggio 2026

Cronaca

- Tragedia a Pollone, trovato il corpo senza vita di un uomo di 78 anni

- Soccorso un uomo in serata tra Biella e Ponderano, arrivano 118 e Carabinieri

- Aggressioni a medici e infermieri, oltre 1600 casi in Piemonte nell'ultimo anno

Sport ed Eventi

- Mongrando, Trail della Diga: Simone Terragnolo e Agnese Valz Gen più forti della pioggia FOTO e VIDEO

- Biella Sport al Trail della Diga, tecnica e consulenza al servizio dei runner FOTO e VIDEO

- Alpini Biellesi a Genova: i gruppi del territorio partecipano alla sfilata FOTO e VIDEO

- Lessona, Paolo Pulici al Cine Teatro Italia per i 50 anni dello Scudetto del Toro FOTO

- Alpini biellesi all’Adunata Nazionale: oggi la grande sfilata finale

Politica

- Biella, consigli di Quartiere, l’assessore Gallello: “Attività soddisfacente e confronto costante con il Comune”

- Biella, il sindaco Olivero all’opposizione: “Doppia morale indigesta, ora servirebbero le dimissioni”

Attualità

- Biella abbraccia Genova: le Penne Nere biellesi protagoniste della 97ª Adunata FOTO

- La nuova frontiera della sicurezza: gli algoritmi contro l'era quantistica

- Adunata Alpini: mentre Genova conta gli ostacoli, Biella ricorda i successi

Redazione, G. Ch.

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