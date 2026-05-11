Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dall'8 maggio al 10 maggio 2026

Cronaca
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- Soccorso un uomo in serata tra Biella e Ponderano, arrivano 118 e Carabinieri
- Aggressioni a medici e infermieri, oltre 1600 casi in Piemonte nell'ultimo anno
Sport ed Eventi
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Politica
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Attualità
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