Racing Team Riverosse diviso su due fronti: finale conquistata a Pasturana e trionfo all’Elba Bike Legend Kids FOTO

Weekend ricco di emozioni e soddisfazioni per il Racing Team Riverosse, impegnato contemporaneamente su due diversi campi gara. Sabato 9 la trasferta di Pasturana per le prove del Trofeo CONI Piemonte, e domenica 10 il prestigioso Trofeo Elba Bike Legend Kids 2026, dove è arrivata una splendida vittoria firmata Andrea Comazzo.

A Pasturana i giovani atleti riverossini hanno vissuto una giornata intensa e ricca di adrenalina. Al mattino spazio alle prove di abilità valide per la qualificazione al team Relay. Le ottime prestazioni cronometriche hanno permesso a entrambe le formazioni di conquistare l’accesso alle fasi successive.

Per le Riverosse, il quartetto composto da Guarino, Toniolo, Benanchietti e Vercelloni ha chiuso all’ottavo posto con il tempo di 3’00”. Per il CP Vercelli, invece, la squadra formata da Della Vecchia, Milesi, Frogs e X-Team ha ottenuto l’undicesimo posto in 3’06”.

La vera battaglia sportiva si è accesa nel pomeriggio con il team Relay, spettacolare prova a eliminazione composta da quattro batterie da quattro squadre ciascuna. Il CP Vercelli è uscito al primo turno ma lo ha fatto a testa alta, mostrando grande carattere e determinazione.

Grande soddisfazione invece per il Racing Team Riverosse, capace di conquistare l’accesso alla semifinale e successivamente alla finale valida per le posizioni dal quinto all’ottavo posto. Qui i ragazzi hanno chiuso con un prestigioso sesto posto finale, risultato che assume ancora più valore considerando che Riverosse è stata l’unica squadra presente in finale insieme ai vari comitati provinciali.

Sotto la guida esperta dell’allenatrice Genny Minuzzo, i giovani atleti hanno dimostrato non soltanto qualità tecniche, ma anche precisione, concentrazione e soprattutto una grande capacità di fare squadra nei momenti decisivi della competizione. Un’esperienza importante che conferma il percorso di crescita intrapreso dal team.

Contemporaneamente, al Trofeo Elba Bike Legend Kids 2026, è arrivata una splendida affermazione firmata Andrea Comazzo. Il percorso, interamente sterrato, alternava tratti tecnici, salite e discese impegnative. La pioggia caduta nelle ore precedenti aveva inoltre reso il terreno estremamente difficile, trasformando diversi passaggi in veri e propri fiumi di fango.

Una gara dura sia dal punto di vista tecnico che fisico, nella quale è emersa tutta la determinazione del portacolori del Racing Team Riverosse. Andrea Comazzo, partito dall’ultima posizione, ha saputo mantenere calma e lucidità, recuperando terreno giro dopo giro fino a raggiungere la testa della corsa in poche tornate.

Una volta al comando, il giovane atleta ha gestito la gara con grinta, tecnica e intelligenza, mantenendo la leadership fino al traguardo e conquistando una meritata vittoria che impreziosisce ulteriormente il weekend del team Riverosse.