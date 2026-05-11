Angelico svuota i magazzini a Biella: grande svendita a Gaglianico dal 15 al 31 maggio

Angelico svuota i magazzini e dà appuntamento a tutti gli amanti dello stile e della qualità a Gaglianico, alle porte di Biella, per una grande svendita diretta al pubblico.

Dal 15 al 31 maggio, infatti, Angelico apre le porte dei propri magazzini per un evento straordinario dedicato a chi è alla ricerca di vere occasioni: una maxi svendita con oltre 10.000 capi tra fine serie, campionari e collezioni passate, proposti a condizioni davvero vantaggiose.

L’appuntamento è a Gaglianico (BI), in via Cairoli 164, con apertura da lunedì a domenica nei seguenti orari: 9:30 – 12:30 | 15:00 – 19:00.

In magazzino sarà possibile trovare un’ampia selezione di abiti, pantaloni, giacche, camicie, capispalla, accessori e molto altro. Capi unici, espressione del gusto e della tradizione di un marchio che nasce nel cuore del distretto tessile biellese.

Dal 1959, Angelico è sinonimo di qualità, stile ed eleganza: un’eccellenza del territorio biellese che, con questa iniziativa, offre l’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba con pezzi esclusivi a prezzi imperdibili.

La svendita sarà attiva fino a esaurimento scorte: per avere la scelta più ampia, il consiglio è quello di visitare i magazzini nei primi giorni dell’iniziativa.

Un’opportunità da non perdere per chi ama la moda, la qualità e le occasioni autentiche.

Angelico vi aspetta a Gaglianico, alle porte di Biella.

Mappa: https://maps.app.goo.gl/uxUpQBcz3WdquLNt5

INDIRIZZO: Via Cairoli, 164 – Gaglianico (BI)

TELEFONO: 015 2548801