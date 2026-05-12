Intrappolato nel fango, salvato un cavallo al Tracciolino

Vigili del Fuoco in azione al Tracciolino, nel territorio di Donato, per prestare soccorso ad un cavallo rimasto intrappolato nel fango.

L’allarme è scattato poco dopo le 13 di oggi, 12 maggio. Una volta sul posto, la squadra di Biella ha provveduto ad assistere l’animale e, dopo averlo assicurato a delle funi, è riuscita a tirarlo fuori dalla fanghiglia.

Una volta recuperato, è stato visitato sul posto: per fortuna, non ha riportato alcuna ferita. L’intervento, complesso ed estremamente delicato, è durato diverse ore.