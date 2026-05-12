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CRONACA | 12 maggio 2026, 18:40

Intrappolato nel fango, salvato un cavallo al Tracciolino

Le operazioni di soccorso sono state condotte dai Vigili del Fuoco.

Intrappolato nel fango, salvato un cavallo al Tracciolino (foto di repertorio)

Intrappolato nel fango, salvato un cavallo al Tracciolino (foto di repertorio)

Vigili del Fuoco in azione al Tracciolino, nel territorio di Donato, per prestare soccorso ad un cavallo rimasto intrappolato nel fango. 

L’allarme è scattato poco dopo le 13 di oggi, 12 maggio. Una volta sul posto, la squadra di Biella ha provveduto ad assistere l’animale e, dopo averlo assicurato a delle funi, è riuscita a tirarlo fuori dalla fanghiglia. 

Una volta recuperato, è stato visitato sul posto: per fortuna, non ha riportato alcuna ferita. L’intervento, complesso ed estremamente delicato, è durato diverse ore.

g. c.

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