Segni e visioni del Novecento, a Biella la mostra: ecco gli appuntamenti per famiglie e appassionati d’arte

Prosegue al Palazzone di Biella la mostra “Segni e visioni del Novecento. Collezione Franco Riccardi”, promossa e organizzata dal gruppo Sella e dalla Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C., con un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati d’arte, offrendo nuove chiavi di lettura delle opere in esposizione.

Il primo appuntamento è in programma domenica 17 maggio alle 15.30 con il laboratorio creativo per bambini “Sacchi e Strappi”, ispirato alle opere di Alberto Burri e agli assemblage presenti in mostra. Attraverso l’utilizzo di materiali come juta, plastica e carta, i partecipanti potranno realizzare un collage tattile e scoprire come l’arte possa nascere anche da materiali non convenzionali. L’attività è gratuita ed è richiesta la prenotazione scrivendo a info@palazzonebiella.it.

Si prosegue domenica 7 giugno alle 16 con la visita guidata “Recto e verso: la vita segreta dell’opera”, un percorso di approfondimento dedicato allo studio del retro delle opere, elemento centrale anche nel progetto curatoriale della mostra. Un’occasione per scoprire etichette, scritte e segni che raccontano la storia, i passaggi e i contesti culturali delle opere esposte. La visita guidata è gratuita; la prenotazione è consigliata all’indirizzo info@palazzonebiella.it.

L’ultimo appuntamento è in programma domenica 14 giugno alle 16 con l’attività per famiglie “L’Artista Impacchettatore”, ispirata all’opera di Christo. Partendo dal percorso in mostra, bambini e adulti saranno coinvolti in un laboratorio creativo che invita a riflettere sul significato del “nascondere” e del “trasformare”, sperimentando in prima persona l’arte dell’impacchettamento di oggetti misteriosi. Anche in questo caso l’attività è gratuita e la prenotazione è richiesta via mail.

La mostra “Segni e visioni del Novecento” è visitabile fino al 28 giugno 2026 presso il Palazzone, in via dei Seminari 3 a Biella, con ingresso gratuito. Le sale sono aperte venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 19.

INFORMAZIONI

Palazzone - Via dei Seminari, 3 Biella

Orario

Venerdì, sabato e domenica: 15.00-19.00

Ingresso gratuito -Scuole e gruppi su appuntamento

info@palazzonebiella.it