Solidarietà fra Musica e fotografia: doppio appuntamento a Cossato

Doppio appuntamento a Cossato nella serata di sabato 16 maggio, con due iniziative patrocinate dal Comune e a ingresso libero.

Alle 21, al Teatro Comunale di piazza Elvo Tempia 54, andrà in scena “Varietà – La melodia italiana sfida la melodia straniera”, spettacolo promosso a scopo benefico da AIDO Provinciale Biella e ADMO “Rossana Bella”. La serata vedrà protagonisti Simona Sorbara e Wilmer Modat e sarà anche l’occasione per incontrare i volontari delle due associazioni e scoprire come contribuire a salvare una vita attraverso la donazione.

Alle 21.15, nella Sala Eventi Giuliana Pizzaguerra di Villa Ranzoni, Foto.art Cossato proporrà una serata di proiezione fotografica con il Fotoclub La Focale di Buguggiate. I soci del gruppo ospite presenteranno al pubblico i loro lavori, in un’iniziativa organizzata con il patrocinio dell’assessorato alla cultura della Città di Cossato.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.