Tragedia a Pollone, trovato il corpo senza vita di un uomo di 78 anni

Tragedia nel comune di Pollone. Nella prima serata di oggi, 9 maggio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 78 anni in un terreno vicino ad un corso d’acqua.

Dalle prime ricostruzioni, l’anziano si sarebbe allontanato dalla sua abitazione nella mattinata odierna e non avrebbe più dato notizie di sé. Una volta lanciato l’allarme, si sono attivati i tecnici del Soccorso Alpino, assieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118 che, in breve tempo, sono riusciti a individuare e a recuperare la salma del pensionato.

I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Probabilmente un malore. Sul posto anche i Carabinieri. Non sono note, al momento, le sue generalità.