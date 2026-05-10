Alpini Biellesi a Genova: i gruppi del territorio partecipano alla sfilata FOTO

Sono molti i gruppi alpini biellesi presenti a Genova per la 97ª Adunata nazionale degli Alpini, che oggi, domenica 10 maggio, si conclude con la tradizionale sfilata.

Le prime rappresentanze del territorio sono arrivate nel capoluogo ligure già nei giorni scorsi, per partecipare agli appuntamenti della manifestazione e vivere da vicino la ricorrenza più sentita dal mondo alpino. Nelle ultime ore continuano ad arrivare alla redazione fotografie e testimonianze dai gruppi presenti, spesso in compagnia dei sindaci. I biellesi, anche in questa occasione, rispondono "Presenti!" Per molti gruppi è anche un modo per proseguire idealmente l’esperienza vissuta lo scorso anno sul territorio, quando la città e la provincia avevano accolto migliaia di Penne Nere.

Oggi le rappresentanze biellesi, insieme a circa 90mila alpini provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, stanno prendendo parte alla sfilata conclusiva.