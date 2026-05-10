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ALPINI | 10 maggio 2026, 17:10

Alpini Biellesi a Genova: i gruppi del territorio partecipano alla sfilata FOTO

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Sono molti i gruppi alpini biellesi presenti a Genova per la 97ª Adunata nazionale degli Alpini, che oggi, domenica 10 maggio, si conclude con la tradizionale sfilata.

Le prime rappresentanze del territorio sono arrivate nel capoluogo ligure già nei giorni scorsi, per partecipare agli appuntamenti della manifestazione e vivere da vicino la ricorrenza più sentita dal mondo alpino. Nelle ultime ore continuano ad arrivare alla redazione fotografie e testimonianze dai gruppi presenti, spesso in compagnia dei sindaci. I biellesi, anche in questa occasione, rispondono "Presenti!" Per molti gruppi è anche un modo per proseguire idealmente l’esperienza vissuta lo scorso anno sul territorio, quando la città e la provincia avevano accolto migliaia di Penne Nere.

Oggi le rappresentanze biellesi, insieme a circa 90mila alpini provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo,  stanno prendendo parte alla sfilata conclusiva.

Gruppi Alpini di Lessona e Cossato

Gruppi Alpini di Lessona e Cossato

Gruppi Alpini di Lessona e Cossato

Gruppi Alpini di Lessona e Cossato

Gruppo Alpini Mongrando

Gruppo Alpini Mongrando

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

L'assessore di Biella, Edoardo Maiolatesi, assiste alla sfilata

Gruppo Alpini Sant'Eurosia

Gruppo Alpini Sant'Eurosia

Gruppo Alpini Tavigliano

Gruppo Alpini Tavigliano

Gruppo Alpini Ponderano

Gruppo Alpini Ponderano

Gruppo Alpini Mosso

Gruppo Alpini Mosso

Gruppo Alpini Ronco Biellese

Gruppo Alpini Ronco Biellese

Gruppo Alpini Verrone

Gruppo Alpini Verrone

Gruppo Alpini Villa del Bosco

Gruppo Alpini Villa del Bosco

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

Alpini Sezione di Biella

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G. Ch.

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