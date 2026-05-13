Teatri Tascabili, nel Biellese torna il festival diffuso: oltre 400 eventi gratuiti

Torna nel Biellese Teatri Tascabili, il festival diffuso ideato e promosso da Areté Ensemble, che nel 2026 arriva alla decima edizione con il titolo “Il Tempo dell’Abbraccio”.

Dal 2016 il progetto porta lo spettacolo dal vivo fuori dai luoghi tradizionali della cultura, trasformando scuole, biblioteche, RSA, servizi sociali, fabbriche, piazze e spazi pubblici in palcoscenici inattesi. La nuova edizione prevede oltre 400 interventi artistici gratuiti nelle valli biellesi, distribuiti in circa 50 comuni, con una stima di più di 17mila spettatori coinvolti.

La prima sessione, in programma tra maggio e luglio, si articola in tre sezioni principali: Progetto Scuole, Ali Libere e La Valle Incantata. Il tema scelto per il 2026 richiama l’abbraccio come gesto culturale e sociale: prossimità, cura, ascolto e relazione.

Ampio spazio sarà dedicato agli istituti scolastici, con incursioni teatrali, musicali, scientifiche, meditative e coreografiche rivolte a bambini e ragazzi. Accanto al lavoro nelle classi torna Ali Libere, sezione dedicata alle persone più fragili e ai luoghi della cura sociale, con appuntamenti alla Mensa dei Popoli di Biella, in case di riposo, al Ser.D., al Dormitorio e al Centro di Pronta Accoglienza “E. Borri”.

Con La Valle Incantata, invece, Teatri Tascabili porterà performance e micro-eventi in biblioteche, luoghi di passaggio, spazi pubblici e piccoli comuni. Tra gli appuntamenti anche Fabbriche Jazz, con incursioni musicali in sei fabbriche delle valli biellesi, in collaborazione con Biella Jazz Club.

Il progetto proseguirà poi in autunno e in inverno con nuovi appuntamenti, tra cui la novità “Teen to Teen”, pensata per gli adolescenti e realizzata da giovani artisti per i propri coetanei, oltre alla collaborazione con Fuoriluogo Festival.

Teatri Tascabili 2026 è sostenuto da partner, sponsor e cofinanziatori che rendono possibile la gratuità e la diffusione capillare delle iniziative, tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione CRT, 8x1000 Chiesa Evangelica Luterana – CELI e Antiginnastica Biella.

Tutti gli appuntamenti in programma

Progetto Scuole

Miss English, a cura di Annika Strøhm

Incursione teatrale molto british per giocare con l’inglese.

18 maggio – IC Mongrando, plesso Mongrando

– IC Mongrando, plesso Mongrando 19 maggio – IC Biella 3, plesso Villaggio Lamarmora

– IC Biella 3, plesso Villaggio Lamarmora 20 maggio – IC San Francesco, plesso Cridis

– IC San Francesco, plesso Cridis 21 maggio – IC Biella 3, plesso Collodi

– IC Biella 3, plesso Collodi 22 maggio – IC Andorno, plessi Campiglia e Andorno

Se le butti te le suono, a cura di Massimo Serra

Micro-concerto con oggetti inutilizzati e dimenticati che tornano in vita trovando un suono inatteso.

11 maggio – IC Cossato, plessi Ronco e Aglietti

– IC Cossato, plessi Ronco e Aglietti 15 maggio – IC Valdengo, plessi Bioglio e Quaregna

– IC Valdengo, plessi Bioglio e Quaregna 18 maggio – IC Biella 2, plesso XXV Aprile

– IC Biella 2, plesso XXV Aprile 18 maggio – IC E. Schiapparelli Occhieppo, plesso Occhieppo Inferiore

– IC E. Schiapparelli Occhieppo, plesso Occhieppo Inferiore 26 maggio – IC Candelo, plessi Candelo e Sandigliano

– IC Candelo, plessi Candelo e Sandigliano 28 maggio – IC Valdilana, plessi Valle San Nicolao e Strona

– IC Valdilana, plessi Valle San Nicolao e Strona 29 maggio – IC Vigliano, plessi Zumaglia e Ronco

A occhi chiusi dentro di me, a cura di Manuela Perardi

Flashmob di meditazione per bambini.

15 maggio – IC Vigliano, plesso Amosso

– IC Vigliano, plesso Amosso 19 maggio – IC Valdengo, plesso Valdengo

– IC Valdengo, plesso Valdengo 26 maggio – IC Biella 2, plesso XXV Aprile

– IC Biella 2, plesso XXV Aprile 4 giugno – IC Valdengo, plesso Valdengo

Dallo Spazio, a cura di Edoardo Fumagalli

Micro-performance di danza contemporanea a sorpresa.

14 maggio – IC Fratelli Viano da Lessona, plesso Masserano

– IC Fratelli Viano da Lessona, plesso Masserano 19 maggio – IC Biella 2, plesso XXV Aprile

– IC Biella 2, plesso XXV Aprile 20 e 21 maggio – IC Biella 3, plesso Borgonuovo

– IC Biella 3, plesso Borgonuovo 8 giugno – IC Biella 3, plesso Villaggio Lamarmora

– IC Biella 3, plesso Villaggio Lamarmora 9 giugno – IC Mongrando, plesso Mongrando

Fisica Mon Amour, a cura di Claudio Callegari

Incursione teatrale-scientifica per divertirsi con la fisica.

4 giugno – IC Biella 3, plesso Borgonuovo

– IC Biella 3, plesso Borgonuovo 5 giugno – IC Candelo, plesso Sandigliano

– IC Candelo, plesso Sandigliano 8 giugno – IC Valdilana, plessi Mosso e Soprana

Ali Libere

19 maggio – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Mensa dei Popoli di Biella

– Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Mensa dei Popoli di Biella 19 maggio – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Casa di Riposo Opera Pia L. Ciarletti e Coop. Soc. di Sandigliano a.r.l. Onlus

– Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Casa di Riposo Opera Pia L. Ciarletti e Coop. Soc. di Sandigliano a.r.l. Onlus 15 giugno – Incursione musicale a cura di Gabriele Ferro, Ser.D. Biella

– Incursione musicale a cura di Gabriele Ferro, Ser.D. Biella 16 giugno – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Mensa dei Popoli di Biella

– Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Mensa dei Popoli di Biella 16 giugno – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Casa di riposo S. Carlo a Masserano e Ass. Pro Casa di Riposo a Brusnengo

– Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Casa di riposo S. Carlo a Masserano e Ass. Pro Casa di Riposo a Brusnengo 16/17 giugno – Fabbriche Jazz, incursioni in 6 fabbriche delle valli biellesi a cura di Fabio Buonarota e Massimo Serra, in collaborazione con Biella Jazz Club

– Fabbriche Jazz, incursioni in 6 fabbriche delle valli biellesi a cura di Fabio Buonarota e Massimo Serra, in collaborazione con Biella Jazz Club 19 giugno – Incursione musicale a cura di Gabriele Ferro, Dormitorio di Biella/Centro di Pronta Accoglienza “E. Borri”

Progetto La Valle Incantata