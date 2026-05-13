Teatri Tascabili, nel Biellese torna il festival diffuso: oltre 400 eventi gratuiti

Torna nel Biellese Teatri Tascabili, il festival diffuso ideato e promosso da Areté Ensemble, che nel 2026 arriva alla decima edizione con il titolo “Il Tempo dell’Abbraccio”.
Dal 2016 il progetto porta lo spettacolo dal vivo fuori dai luoghi tradizionali della cultura, trasformando scuole, biblioteche, RSA, servizi sociali, fabbriche, piazze e spazi pubblici in palcoscenici inattesi. La nuova edizione prevede oltre 400 interventi artistici gratuiti nelle valli biellesi, distribuiti in circa 50 comuni, con una stima di più di 17mila spettatori coinvolti.
La prima sessione, in programma tra maggio e luglio, si articola in tre sezioni principali: Progetto Scuole, Ali Libere e La Valle Incantata. Il tema scelto per il 2026 richiama l’abbraccio come gesto culturale e sociale: prossimità, cura, ascolto e relazione.
Ampio spazio sarà dedicato agli istituti scolastici, con incursioni teatrali, musicali, scientifiche, meditative e coreografiche rivolte a bambini e ragazzi. Accanto al lavoro nelle classi torna Ali Libere, sezione dedicata alle persone più fragili e ai luoghi della cura sociale, con appuntamenti alla Mensa dei Popoli di Biella, in case di riposo, al Ser.D., al Dormitorio e al Centro di Pronta Accoglienza “E. Borri”.
Con La Valle Incantata, invece, Teatri Tascabili porterà performance e micro-eventi in biblioteche, luoghi di passaggio, spazi pubblici e piccoli comuni. Tra gli appuntamenti anche Fabbriche Jazz, con incursioni musicali in sei fabbriche delle valli biellesi, in collaborazione con Biella Jazz Club.
Il progetto proseguirà poi in autunno e in inverno con nuovi appuntamenti, tra cui la novità “Teen to Teen”, pensata per gli adolescenti e realizzata da giovani artisti per i propri coetanei, oltre alla collaborazione con Fuoriluogo Festival.
Teatri Tascabili 2026 è sostenuto da partner, sponsor e cofinanziatori che rendono possibile la gratuità e la diffusione capillare delle iniziative, tra cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione CRT, 8x1000 Chiesa Evangelica Luterana – CELI e Antiginnastica Biella.
Tutti gli appuntamenti in programma
Progetto Scuole
Miss English, a cura di Annika Strøhm
Incursione teatrale molto british per giocare con l’inglese.
- 18 maggio – IC Mongrando, plesso Mongrando
- 19 maggio – IC Biella 3, plesso Villaggio Lamarmora
- 20 maggio – IC San Francesco, plesso Cridis
- 21 maggio – IC Biella 3, plesso Collodi
- 22 maggio – IC Andorno, plessi Campiglia e Andorno
Se le butti te le suono, a cura di Massimo Serra
Micro-concerto con oggetti inutilizzati e dimenticati che tornano in vita trovando un suono inatteso.
- 11 maggio – IC Cossato, plessi Ronco e Aglietti
- 15 maggio – IC Valdengo, plessi Bioglio e Quaregna
- 18 maggio – IC Biella 2, plesso XXV Aprile
- 18 maggio – IC E. Schiapparelli Occhieppo, plesso Occhieppo Inferiore
- 26 maggio – IC Candelo, plessi Candelo e Sandigliano
- 28 maggio – IC Valdilana, plessi Valle San Nicolao e Strona
- 29 maggio – IC Vigliano, plessi Zumaglia e Ronco
A occhi chiusi dentro di me, a cura di Manuela Perardi
Flashmob di meditazione per bambini.
- 15 maggio – IC Vigliano, plesso Amosso
- 19 maggio – IC Valdengo, plesso Valdengo
- 26 maggio – IC Biella 2, plesso XXV Aprile
- 4 giugno – IC Valdengo, plesso Valdengo
Dallo Spazio, a cura di Edoardo Fumagalli
Micro-performance di danza contemporanea a sorpresa.
- 14 maggio – IC Fratelli Viano da Lessona, plesso Masserano
- 19 maggio – IC Biella 2, plesso XXV Aprile
- 20 e 21 maggio – IC Biella 3, plesso Borgonuovo
- 8 giugno – IC Biella 3, plesso Villaggio Lamarmora
- 9 giugno – IC Mongrando, plesso Mongrando
Fisica Mon Amour, a cura di Claudio Callegari
Incursione teatrale-scientifica per divertirsi con la fisica.
- 4 giugno – IC Biella 3, plesso Borgonuovo
- 5 giugno – IC Candelo, plesso Sandigliano
- 8 giugno – IC Valdilana, plessi Mosso e Soprana
Ali Libere
- 19 maggio – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Mensa dei Popoli di Biella
- 19 maggio – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Casa di Riposo Opera Pia L. Ciarletti e Coop. Soc. di Sandigliano a.r.l. Onlus
- 15 giugno – Incursione musicale a cura di Gabriele Ferro, Ser.D. Biella
- 16 giugno – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Mensa dei Popoli di Biella
- 16 giugno – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Casa di riposo S. Carlo a Masserano e Ass. Pro Casa di Riposo a Brusnengo
- 16/17 giugno – Fabbriche Jazz, incursioni in 6 fabbriche delle valli biellesi a cura di Fabio Buonarota e Massimo Serra, in collaborazione con Biella Jazz Club
- 19 giugno – Incursione musicale a cura di Gabriele Ferro, Dormitorio di Biella/Centro di Pronta Accoglienza “E. Borri”
Progetto La Valle Incantata
- 19 maggio – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Biblioteca Civica di Biella
- 16 giugno – Miniconcerto a cura di Anaïs Drago, Biblioteca Civica di Biella
- 19 giugno – Incursione “L’amore per i ricordi” per “La notte romantica nei borghi più belli d’Italia”, in collaborazione con Biblioteca Civica Alfredo Frassati di Biella, Cooperativa Solidarietà e Lavoro e associazione Amici della Biblioteca, presso Centro Commerciale “I Giardini”
- Durante l’estate – Miniconcerti a sorpresa a cura del chitarrista Gabriele Ferro presso il servizio Drop-In e il Dormitorio di Biella/Centro di Pronta Accoglienza “E. Borri”
- Durante tutto l’anno – 250 flashmob di musica, teatro di strada e danza a sorpresa in incroci, piazze e luoghi inattesi, in 25 comuni delle valli biellesi.