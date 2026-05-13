Elia Milani a Biella: "Voci dal confine" per raccontare guerra, pace e convivenza

Venerdì 15 maggio, alle 21, nella chiesa di San Paolo a Biella, si terrà “Siamo tutti sotto uno stesso cielo – Voci dal confine”, incontro promosso da Àgape, Associazione artistica di volontariato.

La serata sarà dedicata al conflitto israelo-palestinese e ai possibili percorsi di pace e convivenza, attraverso testimonianze, riflessione, parola e musica. Protagonista sarà Elia Milani, giornalista e corrispondente Mediaset da Gerusalemme, città nella quale ha vissuto per otto anni raccontando una delle realtà più complesse e dolorose del nostro tempo.

In dialogo con Gianmarco Macchieraldo, professore di storia e lettere, Milani accompagnerà il pubblico tra i temi del suo libro “Voci dal confine”, racconto che intreccia lo sguardo del cronista alle esperienze umane incontrate negli anni trascorsi tra Israele e Palestina.

Al centro dell’incontro non ci saranno soltanto guerra e cronaca, ma soprattutto storie di persone: amicizie capaci di superare i muri, legami tra israeliani e palestinesi, vite quotidiane segnate dal conflitto ma ancora attraversate da speranza, umanità e desiderio di pace.

Il percorso sarà arricchito dagli interventi artistici di Cristina Colonna come voce narrante, Marina Pretti al canto, Roberto Degrandi al pianoforte e tastiere e Dario Retegno al violino. Musica e parole si alterneranno attraverso brani di autori italiani e internazionali come Francesco De Gregori, John Lennon, Leonard Cohen, Louis Armstrong, Zucchero e Noa.

L’iniziativa rientra nell’attività culturale e artistica di Àgape, realtà biellese che attraverso musica, teatro e arte promuove valori di inclusione, solidarietà, spiritualità, amore per il creato e senso positivo della vita.

L’ingresso sarà libero.