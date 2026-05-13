Super Enduro, Emma Canova domina a Castino: un trionfo per la Cervo Valley MTB

Una giornata di sport che resterà impressa nella memoria, quella vissuta sui sentieri di Castino, in provincia di Cuneo. La prova di super enduro si è trasformata in una sfida epica: la pioggia persistente e un fango pesante hanno reso il tracciato incredibilmente ostico, portando la difficoltà tecnica a livelli altissimi per tutte i partecipanti.

​In questo scenario così complesso, a brillare è stata Emma Canova. L’atleta della Cervo Valley MTB, società che porta con orgoglio il nome della Valle Cervo in giro per il centro nord Italia, ha messo in campo una prestazione di altissimo profilo. La giovane, categoria Esordienti, non solo ha vinto la propria classe ma ha conquistato il primo posto nell'assoluta giovanile, precedendo con merito anche le atlete della categoria superiore.

​A testimoniare la solidità della sua prova è il cronometro: ha infatti inflitto oltre due minuti di distacco alla seconda classificata. Un margine importante che premia la sua capacità di galleggiare sul fango e una maturità sorprendente. Senza sminuire il valore delle avversarie, che hanno dimostrato grande coraggio nel terminare una gara così dura, la giornata di domenica ha visto la giovane biellese in una forma strepitosa.

​Questo successo non è però un frutto isolato ma il risultato del grande lavoro della Cervo Valley MTB. Il team biellese continua a seguire e sostenere i suoi ragazzi con dedizione, fornendo loro il supporto tecnico e umano necessario per affrontare anche le gare più difficili. Un podio che è dunque motivo d'orgoglio per l’atleta, per la sua società e per tutto il movimento ciclistico della nostra provincia. È giunto anche un grande ringraziamento a Davide Sottocornola con la sua scuola S8 style per i preziosi insegnamenti.