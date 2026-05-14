Gaglianico, riparte l’orto didattico alla scuola secondaria di I grado

A Gaglianico è ripartito il progetto dell’orto didattico realizzato dagli studenti della scuola secondaria di I grado, grazie alla collaborazione con l’Istituto Agrario Gae Aulenti.

L’attività, ospitata anche quest’anno nel giardino Corbelletti, rappresenta la prosecuzione del percorso avviato lo scorso anno nell’ambito del progetto promosso dalla Regione Piemonte sui temi dell’orticoltura sostenibile da condividere con le scuole.

«Anche quest’anno – spiega il vicesindaco Luca Mazzali – in collaborazione con l’Istituto Agrario Gae Aulenti è stato realizzato un orto dagli studenti della scuola media di Gaglianico. I ragazzi, con il supporto degli studenti dell’Agrario, hanno svolto tutte le operazioni necessarie: dalla preparazione del suolo con zappe e scarificatori al tracciamento dei bancali, dalla movimentazione della terra per rialzare le prose e creare i passaggi alla distribuzione di concime organico, fino all’affinamento con zappette e rastrelli e alla semina o al trapianto».

Nell’orto sono stati messi a dimora zucchine, pomodori, cipolle, patate ed erbe aromatiche. D’ora in avanti saranno gli alunni delle medie a occuparsi della gestione ordinaria, con il sostegno dell’Istituto Agrario in caso di necessità.

«Come amministrazione – aggiunge Mazzali – vogliamo ringraziare il dirigente scolastico Lorenzo Zampieri, la professoressa Lucia Manfredotti, i ragazzi della nostra scuola e tutto il personale scolastico che si è reso disponibile. Un ringraziamento particolare va ai professori e agli studenti dell’Agrario, che hanno ideato e collaborato alla realizzazione di questa bellissima iniziativa».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Paolo Maggia: «È un progetto che parte da lontano, con la creazione degli orti urbani, i corsi di potatura, la realizzazione degli orti didattici e ora la sensibilizzazione dei giovani alla cura e al mantenimento della terra. Un’attività volta a stimolare le coscienze dal punto di vista ambientale, oltre che a creare i presupposti per future carriere scolastiche e lavorative».