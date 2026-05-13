CAI Valsessera, una serata dedicata gli “Alpinisti di risaia”

Sabato 16 maggio, alle 17, presso l'ex teatro Don Fava a Granero (Portula-Coggiola) si terrà la conferenza dal titolo

“Alpinisti di risaia”. La voce narrante sarà quella di Marco Ciocca, alpinista vercellese, che racconterà, con divagazioni anche culturali e sociali, le salite alpine effettuate negli anni '70 da un gruppo di amici del CAI di Vercelli che hanno contribuito ad innalzare il livello tecnico dell'epoca nel loro ambiente di pianura.

Amplierà poi lo sguardo oltre le Alpi, raccontando della spedizione al Cerro Tupungato in Argentina nel 1977 in occasione del cinquantenario del CAI di Vercelli e della spedizione al Tirich Mir in Pakistan nel 1979. La conferenza, inserita negli eventi celebrativi dell’80esimo anniversario della fondazione della sezione Valsessera del CAI, è organizzata in collaborazione con il comune di Coggiola e la sezione CAI di Vercelli che l’anno prossimo taglierà il traguardo del secolo di vita.