Biella Sport al Trail della Diga, tecnica e consulenza al servizio dei runner FOTO e VIDEO

Biella Sport presente nell’area expo del Trail della Diga, la manifestazione di Mongrando che, nonostante la pioggia, ha richiamato numerosi appassionati di running e trail running.

Lo stand del negozio biellese è stato un punto di incontro per atleti e sportivi interessati a materiali, calzature e attrezzatura tecnica per la corsa e l’outdoor. Una presenza legata anche alla crescita del movimento locale: “Gli appassionati di running sono in aumento – spiega Luca di Biella Sport – anche grazie a volontari e società sportive organizzate, innamorate del territorio e capaci di valorizzarlo”.

Un mondo che cambia rapidamente, con prodotti sempre più evoluti e runners più informati rispetto al passato. “Mai come oggi la tecnologia rappresenta un upgrade nel prodotto tecnico – sottolinea Luca –. Da parte nostra ci sono ricerca e attenzione, per portare in negozio proposte aggiornate e all'altezza delle esigenze di ogni atleta”.

Proprio per questo, accanto alla qualità dei materiali, diventa decisivo il servizio. Biella Sport punta sulla consulenza diretta, sulla prova e sulla scelta ragionata del prodotto più adatto. “Ogni persona è un mondo a sé – aggiunge Luca –. Non si può generalizzare con un acquisto freddo, senza prova, soprattutto quando si parla di un prodotto che incide sulle prestazioni e sulla propria salute”.

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