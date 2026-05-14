Incontro a Netro sul corretto metodo per compostare i rifiuti organici

Un incontro formativo per spiegare le modalità corrette del compostaggio domestico. È l’iniziativa messa in campo dal comune di Netro, in collaborazione con COSRAB.
Sarà presente anche un tecnico ambientale qualificato che illustrerà alla popolazione il corretto metodo per compostare i rifiuti organici, oltre ad offrire consigli e spunti pratici per gestire al meglio il proprio composter/tampa.
L’incontro si terrà alle 10 di sabato 16 maggio nei locali della biblioteca comunale, situata in piazza XX Settembre 7. Inoltre, sono disponibili i composter prenotabili presso gli uffici del comune di Netro.