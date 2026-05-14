Taekwondo, Ikigai al Campionato Regionale Piemontese: Gasca vicecampione, oro per Chenuil

Una piccola rappresentativa IKIGAI ha partecipato ieri al Campionato Regionale Piemontese, disputato a Torino, ottenendo risultati importanti.

In evidenza Tommaso Gasca, impegnato nella categoria Kids. Rimasto senza avversari nella -27 kg, è stato accorpato alla -30 kg. Nonostante la differenza di peso, ha superato la semifinale con grande precisione. In finale, contro un avversario anche più alto, ha combattuto con lucidità e notevole intelligenza tattica, cedendo soltanto di un punto all’ultimo secondo del terzo round.

Gasca conquista così il titolo di vicecampione regionale in una categoria non sua, al termine di una prova che ha confermato controllo, concentrazione e maturità sportiva. Un risultato significativo anche in vista del Kim & Liù, il campionato nazionale dedicato ai bambini, in programma a Roma tra meno di un mese.

Medaglia d’oro e titolo di campione regionale, invece, per Stefano Chenuil, para-atleta K40, in gara nella categoria normo Master 2. Rimasto solo nel gruppo delle cinture bianche-gialle, è stato inserito nel raggruppamento delle cinture verdi-blu. Qui ha affrontato e vinto la finale contro l’amico Alessio, dimostrando il lavoro svolto e i progressi raggiunti nel proprio percorso sportivo.