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Music Cafè | 13 maggio 2026, 08:00

Biella, “Le Voci del Sabato Sera” in concerto per gli Amici dell’Ospedale

Biella, “Le Voci del Sabato Sera” in concerto per gli Amici dell’Ospedale - Foto di repertorio

Biella, “Le Voci del Sabato Sera” in concerto per gli Amici dell’Ospedale - Foto di repertorio

Sabato 23 maggio 2026, alle 21, al Teatro Don Minzoni di Biella, si terrà il concerto del coro “Le Voci del Sabato Sera”, diretto dal maestro Alessandro Lamantia.

La serata, a offerta libera, avrà finalità benefica ed è stata organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei nuovi progetti dell’associazione Amici dell’Ospedale di Biella, presieduta dal dottor Galligani. L’appuntamento unirà musica e solidarietà, offrendo al pubblico l’occasione di contribuire alle attività dell’associazione a favore del territorio e della comunità biellese.

G. Ch.

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