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ALPINI | 10 maggio 2026, 11:24

Alpini biellesi all’Adunata Nazionale: oggi la grande sfilata finale

Alpini biellesi all’Adunata Nazionale: oggi la grande sfilata finale - Gruppo Alpini di Ponderano

Alpini biellesi all’Adunata Nazionale: oggi la grande sfilata finale - Gruppo Alpini di Ponderano

C’è anche una presenza significativa del Biellese, oggi, nel cuore di Genova per la giornata conclusiva della 97ª Adunata nazionale degli Alpini. Dopo l’edizione del 2025 ospitata a Biella, numerosi gruppi del territorio hanno raggiunto il capoluogo ligure per prendere parte alla tre giorni dedicata alle Penne Nere, tra cerimonie, incontri, cori, fanfare e momenti di memoria condivisa.

Dai primi arrivi documentati nei giorni scorsi fino alla vigilia della grande sfilata, la partecipazione biellese si è fatta via via più consistente. Tra i gruppi presenti, di cui abbiamo ricevuto le prime immagini, figurano rappresentanze da Ponderano, Valdengo, Brusnengo-Curino, Castelletto Cervo, Vigliano Biellese, Gaglianico, Favaro, Cossila San Giovanni, Sagliano Micca, Cavaglià, Biella Vernato, Bioglio, Candelo, Pralungo, Tollegno e Graglia; a titolo non esaustivo.

Genova, intanto, vive il momento più atteso: la grande sfilata conclusiva di oggi, domenica 10 maggio. Il corteo è partito alle 9 da piazza Corvetto e attraversa il centro cittadino passando da via Roma, piazza De Ferrari e via XX Settembre, fino all’arrivo in piazza della Vittoria. Qui sono previsti i momenti simbolici finali, con il passaggio della stecca alla Sezione di Brescia e l’ammainabandiera davanti alla tribuna delle autorità.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, Genova ha predisposto un ampio piano organizzativo, con aree pedonali, divieti di sosta, modifiche alla circolazione e deviazioni del trasporto pubblico. Le principali limitazioni interessano il centro cittadino, Carignano, la Foce e piazza della Vittoria. La metropolitana è stata potenziata, mentre diverse linee bus subiscono variazioni di percorso. Restano attivi anche i presidi sanitari nelle aree di maggiore afflusso, tra cui piazza De Ferrari, piazza della Vittoria e piazza Caricamento.

Con la sfilata finale si chiude una tre giorni che ha trasformato Genova nella capitale degli Alpini. Per i gruppi biellesi, la partecipazione all’Adunata 2026 rappresenta anche una prosecuzione ideale dell’esperienza vissuta lo scorso anno: Biella non ospita più la manifestazione, ma continua a farne parte attraverso i suoi gruppi, i suoi volontari e una memoria ancora molto sentita sul territorio.

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G. Ch.

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