“La radio dei sogni”: emozioni, sorrisi e riflessioni a Mezzana Mortigliengo FOTO

Lo spettacolo affronta un tema delicato e attuale: la solitudine degli anziani ospiti di una RSA. Tutto prende vita nella stanza di un reparto dove il professor Indormia, più interessato alla radiocronaca della sua squadra del cuore che alle persone che lo circondano, sembra incapace di ascoltare davvero chi soffre accanto a lui. Ma sarà proprio una radio — simbolo di memoria, emozioni e speranza — a cambiare lentamente l’atmosfera, trasformando la freddezza quotidiana in un viaggio fatto di sogni, ricordi e desideri mai spenti.

La forza dello spettacolo sta proprio nella capacità di far sorridere e commuovere nello stesso momento. Tra scene grottesche, battute divertenti e momenti di grande tenerezza, gli attori sono riusciti a dare voce a fragilità spesso dimenticate, ricordando al pubblico quanto sia importante non lasciare nessuno solo.

Molto coinvolgente anche la componente musicale, che ha accompagnato la narrazione con sensibilità ed emozione, creando un’atmosfera quasi sospesa tra realtà e sogno. Gli interpreti hanno mostrato affiatamento, passione e autenticità, trasmettendo emozioni sincere che hanno raggiunto il pubblico in sala.

La radio dei sogni non è stata soltanto una rappresentazione teatrale, ma un invito a fermarsi ad ascoltare gli altri, soprattutto chi troppo spesso resta in silenzio. Una serata intensa e significativa, salutata da lunghi applausi e da un’emozione che, a sipario chiuso, è rimasta ancora nell’aria.