 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 12 maggio 2026, 17:00

“La radio dei sogni”: emozioni, sorrisi e riflessioni a Mezzana Mortigliengo FOTO

“La radio dei sogni”: emozioni, sorrisi e riflessioni a Mezzana Mortigliengo FOTO

Il 9 maggio, al Cineteatro Angelus di Mezzana Mortigliengo, la compagnia teatrale amatoriale La Borragine ha portato in scena La radio dei sogni, una commedia musicale intensa e sorprendente, capace di alternare ironia, malinconia e grande umanità.

Lo spettacolo affronta un tema delicato e attuale: la solitudine degli anziani ospiti di una RSA. Tutto prende vita nella stanza di un reparto dove il professor Indormia, più interessato alla radiocronaca della sua squadra del cuore che alle persone che lo circondano, sembra incapace di ascoltare davvero chi soffre accanto a lui. Ma sarà proprio una radio — simbolo di memoria, emozioni e speranza — a cambiare lentamente l’atmosfera, trasformando la freddezza quotidiana in un viaggio fatto di sogni, ricordi e desideri mai spenti.

La forza dello spettacolo sta proprio nella capacità di far sorridere e commuovere nello stesso momento. Tra scene grottesche, battute divertenti e momenti di grande tenerezza, gli attori sono riusciti a dare voce a fragilità spesso dimenticate, ricordando al pubblico quanto sia importante non lasciare nessuno solo.

Molto coinvolgente anche la componente musicale, che ha accompagnato la narrazione con sensibilità ed emozione, creando un’atmosfera quasi sospesa tra realtà e sogno. Gli interpreti hanno mostrato affiatamento, passione e autenticità, trasmettendo emozioni sincere che hanno raggiunto il pubblico in sala.

La radio dei sogni non è stata soltanto una rappresentazione teatrale, ma un invito a fermarsi ad ascoltare gli altri, soprattutto chi troppo spesso resta in silenzio. Una serata intensa e significativa, salutata da lunghi applausi e da un’emozione che, a sipario chiuso, è rimasta ancora nell’aria.

News collegate:
 La radio dei sogni, a Mezzana va in scena uno spettacolo sul disagio degli anziani - 02-05-26 09:00
 “La Radio dei Sogni” al Cine Teatro Italia: quinto appuntamento a Lessona - 12-03-26 08:00

redazione c

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore