Lessona, Paolo Pulici al Cine Teatro Italia per i 50 anni dello Scudetto del Toro FOTO

Una celebrazione per ricordare i 50 anni dall’ultimo Scudetto del Torino. Oggi, domenica 10 maggio, il Cine Teatro Italia di Lessona ha ospitato Paolo Pulici, storico bomber granata, più volte capocannoniere e tra i grandi protagonisti della squadra che nel 1976 conquistò il titolo.

L’appuntamento, inserito in un fine settimana lessonese dedicato a musica, poesia e sport, ha registrato una buona partecipazione di pubblico. Sul palco è andato in scena un vero e proprio viaggio nei ricordi, tra foto, filmati e momenti di dialogo dedicati alla carriera di Pulici e a una delle pagine più importanti della storia del Torino. A moderare l’incontro è stato il giornalista Luciano Clerico, che ha accompagnato il racconto dell’ex attaccante granata attraverso ricordi, immagini e passaggi significativi della sua esperienza sportiva.