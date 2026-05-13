M&M Log presente a Transpotec 2026

A Fiera Milano è tutto pronto per l’edizione 2026 di Transpotec Logitec. L’evento biennale, che riunisce l’intero panorama nazionale dell’autotrasporto e della logistica, rappresenta un’occasione imperdibile di confronto e aggiornamento.

M&M Log ovviamente c'è: l’azienda biellese presenta l’ampia gamma di servizi che mette a disposizione, in una manifestazione che - nella sola ultima edizione - ha registrato oltre 30mila visitatori da tutto il mondo.

Le imprese che desiderano ottimizzare la gestione dei propri prodotti trovano in M&M Log soluzioni logistiche all’avanguardia, che permettono di massimizzare efficienza e tempistiche di movimentazione e spedizione delle merci. L’azienda è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e flessibilità: un team esperto e una rete consolidata di partner garantiscono il soddisfacimento di ogni esigenza.

I 68mila metri quadri dei magazzini di Benna, Villanova Biellese, Salussola, Buronzo e Cervere consentono uno stoccaggio monitorato del prodotto. L’azienda dedica una cura altrettanto speciale al relativo trasporto nazionale e internazionale, che da semplice spedizione diventa un viaggio su misura: flessibile per ogni tipo di business, competitivo sul mercato e affidabile fino alla consegna finale.

M&M Log dispone di una flotta di mezzi di proprietà e servizi integrati, i quali assicurano una gestione completa della supply chain e recapiti puntuali e sicuri. L’efficienza nel magazzino è garantita da macchinari all’avanguardia come lo SmartCube 3D, in grado di rilevare i volumi di carico in pochi secondi.

Ulteriore prestigio è dato dalle certificazioni Transport Compliance Rating (TCR), Environmental, Social e Governance Portal (ESG) e ISO (9001, 14001, 45001), che testimoniano l’impegno di M&M Log nell’ottimizzare la qualità dei servizi per offrire la massima soddisfazione ai clienti, controllando l’impatto ambientale nel rispetto delle normative e in un ambiente lavorativo sicuro e attento alla prevenzione.

Presso gli stand F19 e G20 – nel Padiglione 22 del Logistic Village – ci sarà l’opportunità di entrare in contatto con il mondo di M&M Log e conoscere più nel dettaglio il ventaglio di offerte.

Per informazioni e contatti: info@mappagency.it +39 3453929580