Mongrando, Trail della Diga: Simone Terragnolo e Agnese Valz Gen più forti della pioggia FOTO e VIDEO

Le previsioni annunciavano pioggia e freddo, ma a Mongrando è andata in scena una splendida giornata di sport con il Trail della Diga, appuntamento organizzato da La Vetta Running che ha richiamato centinaia di appassionati sui sentieri biellesi.

Il maltempo non ha fermato la manifestazione: pochissime le defezioni dell’ultima ora e anche alcuni nuovi iscritti arrivati direttamente nella mattinata di gara. Un segnale chiaro della crescita del movimento trail e della forte attrattiva di un evento ormai consolidato nel calendario locale.



Fango, ruscelli gonfi d’acqua e sentieri resi più tecnici dalla pioggia non hanno scoraggiato gli atleti, che hanno invece trovato nelle difficoltà un ulteriore stimolo. All’arrivo, sorrisi e soddisfazione hanno raccontato una giornata di vera corsa in natura, vissuta fino in fondo.

Ha vinto lo sport, hanno vinto gli atleti e ha vinto il trail: una disciplina che unisce fatica, ambiente e valorizzazione del territorio. Il percorso si è snodato tra boschi e sterrati, con il suggestivo passaggio nel bosco del Vallino fino a lambire la Serra e la Valle Elvo, in un contesto quasi interamente off-road, come vuole la tradizione del trail running.

Molto apprezzata anche l’area expo, animata dalla presenza di espositori di valore, che hanno contribuito a rendere ancora più completa l’esperienza dell’evento. Stand tecnici, prodotti sportivi e realtà del territorio hanno arricchito il contesto, trasformando la manifestazione in un vero punto di incontro per atleti, accompagnatori e appassionati.



I risultati

Nella 32 Km e 900 D+ si impone Simone Terragnolo del Trail Running Valsessera, con il tempo di 2h36’19” e una media di 4’53” al chilometro.

Tra le donne successo per Agnese Valz Gen della Vetta Running, protagonista di una prova solida e convincente: chiude in 2h58’55” alla media di 5’35”, confermando il suo ottimo stato di forma.

Nella 15 Km e 450 m D+ dominio della ASD Climb Runners. Vittoria maschile per Francesco Nicola in 1h02’44” (media 4’10”), mentre in campo femminile si impone la compagna di squadra Margherita De Giuli in 1h14’46” (media 4’59”).

Grande partecipazione anche nella 8 Km e 450 m D+ non competitiva, dove famiglie e bambini sono stati i veri protagonisti. Tra loro spicca la presenza di un bambino di 5 anni, che ha affrontato il percorso con entusiasmo e senza alcun timore del fango o della pioggia, mostrando già una sorprendente naturalezza sui sentieri. Un’immagine simbolica del Trail della Diga del futuro, dove la passione per la corsa in natura nasce fin da piccoli e cresce passo dopo passo tra i boschi del Biellese.

Di seguito le classifiche complete:

15 Km: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=43500&realtime=true#

32 Km: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=43499&realtime=true#