Karate, Bagatin e Ciliesa finaliste ai Campionati Italiani Cadetti

Due giovani atlete della Funakoshi 1976 hanno conquistato l’accesso alle finali nazionali dei Campionati Italiani Cadetti, nella specialità Kumite, al termine di una prova di squadra senza sbavature.

Allenate e seguite dal Maestro Benemerito Damiano Rovatti, le 14enni Greta Bagatin e Martina Ciliesa hanno chiuso la competizione senza sconfitte, qualificandosi rispettivamente nella categoria 42 kg e 61 kg. Bagatin ha ottenuto l’argento, mentre Ciliesa ha conquistato l’oro.

Martina Ciliesa si è distinta per prestazioni tattico-tecniche di alto livello, vincendo tutti e tre gli incontri con ampio margine di punteggio e imponendosi in finale prima del termine regolamentare con il risultato di 8-0.

Le due atlete si erano già messe in evidenza in competizioni di rilievo: alle Open League FIJLKAM, dove entrambe hanno conquistato la medaglia di bronzo; ai Campionati Italiani dello scorso anno, con il settimo posto di Greta Bagatin; e ai Campionati Regionali, con l’oro ottenuto nel 2025 e nel 2026 da Martina Ciliesa e nel 2026 da Greta Bagatin.

Bagatin e Ciliesa difenderanno quindi i colori della Funakoshi 1976 e della Regione Piemonte alle finali tricolori, in programma al PalaPellicone di Ostia Lido dal 22 al 24 maggio.