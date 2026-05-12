Pochi giorni a Transpotec Logitec 2026: Monteleone Trasporti è già pronta

Ormai ci siamo, a Fiera Milano sta per partire l’edizione 2026 di Transpotec Logitec. L’evento - che ogni due anni riunisce l’intero panorama nazionale dell’autotrasporto e della logistica - rappresenta un’occasione preziosa per incontrarsi, aggiornarsi e scoprire le ultime novità del comparto.

Monteleone Trasporti ovviamente ci sarà. L’azienda biellese potrà presentare l’ampia gamma di servizi che mette a disposizione: un’offerta certificata e apprezzata da un’infinità di clienti, attraverso decenni di lavoro e tanti chilometri percorsi, in un viaggio iniziato nel lontano 1948. Quasi ottant’anni vissuti – come dice lo slogan - «con il cuore sulla strada», dal fondatore Giuseppe Monteleone attraverso tre generazioni di una grande famiglia consacrata al settore della mobilità.

Un’azienda di riferimento nella fornitura di servizi di logistica, deposito, groupage e trasporti nazionali ed esteri. L’impegno di Monteleone Trasporti è sempre rivolto alla soddisfazione del cliente, attraverso innovazione e flessibilità, la professionalità di un personale specializzato e le partnership con alcuni grandi gruppi internazionali.

Con un parco veicolare di circa 250 mezzi, l’azienda si avvale di particolari risorse tecnico-strumentali che l’hanno portata ad ottenere risultati di produzione superiori alla media. Le filiali in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna confermano inoltre una forte e diffusa presenza sul territorio italiano, che si estende nel contesto europeo grazie a una solida rete di partner. Circa 68mila metri quadrati di spazi logistici che garantiscono una distribuzione capillare e uniforme, con tariffe e tempistiche competitive per il cliente.

A tutto ciò si abbina anche una specifica esperienza in tema normativo, che permette di offrire i più alti standard di qualità e sicurezza. Le certificazioni TRC, ESG e ISO (9001/14001/45001) testimoniano la competenza di Monteleone Trasporti, avvalorata peraltro dall’attenzione dedicata alla responsabilità sociale e in particolare allo sport locale.

Visitando gli stand F19 e G20 del Padiglione 22 a Fiera Milano ci sarà la possibilità di entrare in contatto con l’universo Monteleone Trasporti, per scoprire nel dettaglio l’ampio ventaglio di offerte messo a disposizione di ogni cliente.

«Il trasporto e la logistica sono da sempre indice di riferimento per l’espansione del nostro tessuto produttivo e del nostro sistema economico. Il camion è continuamente in movimento, proiettato alla corsa verso il futuro». [Zelia Monteleone – Presidente Monteleone Trasporti]