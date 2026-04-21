Biella, concerto benefico a San Cassiano

Venerdì 24 aprile, alle 21, nella chiesa di San Cassiano (p.zza S. Giovanni Bosco, 4) a Biella , si terrà il concerto “ Conta chi canta”: saranno eseguiti canti di montagna e brani della tradizione popolare, con la presenza di due prestigiose realtà: il coro biellese “Genzianella Città di Biella” e il coro “Fior di Roccia” di Besagno di Mori (Trento).

Il concerto è a ingresso libero. Le offerte raccolte durante il concerto saranno destinate alla Comunità di Sant'Egidio per l’aiuto alle persone in difficoltà (anziani soli, persone senza fissa dimora, profughi) che la comunità segue in Piemonte. Negli ultimi tempi, infatti, si registra nelle nostre città un sensibile aumento della povertà e della solitudine, e la comunità si affianca ai più deboli con la vicinanza umana e l’aiuto concreto. Inoltre, la consapevolezza che la guerra è la madre di ogni povertà ha spinto Sant'Egidio a impegnarsi strenuamente per costruire la pace in diverse aree del mondo, e questo ne ha fatto un soggetto riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.

In un’epoca segnata da un forte individualismo, dalla difficoltà a convivere pacificamente gli uni accanto agli altri, la Comunità di Sant’Egidio mira in Italia e nel mondo ad abbattere i muri, a ricucire fratture e lacerazioni, a costruire ponti di dialogo, amicizia e pace: la musica, a sua volta, libera emozioni, tocca i cuori, unisce la gente. L’evento a San Cassiano sarà un mix di tutto questo, un felice connubio di solidarietà e musica. La cittadinanza è, perciò, invitata caldamente a partecipare.