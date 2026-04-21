Cavaglià celebra gli 80 anni della Repubblica: una serata evento tra storia e cinema

Una serata per ricordare, riflettere e celebrare una delle conquiste più importanti della storia italiana: il diritto di voto alle donne. È questo lo spirito dell’iniziativa organizzata dall’ANPI Basso Biellese “Borra Savio Machieraldo Tempia”, con il patrocinio del Comune di Cavaglià, in programma sabato 25 aprile 2026.

Nel 2026 ricorrono infatti gli 80 anni della Repubblica Italiana, nata anche grazie a un passaggio fondamentale verso la piena democrazia: l’ingresso delle donne nelle urne. Un momento storico che ha segnato profondamente il Paese e che sarà al centro della serata commemorativa.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:45 al Salone Polivalente di Cavaglià, in via San Giovanni Bosco 5. Ad aprire l’evento saranno i saluti e l’introduzione a cura di Silvia Franca Delzoppo, che guiderà il pubblico in un percorso storico per comprendere come quella svolta democratica rappresenti ancora oggi un pilastro della società contemporanea.

A seguire, alle ore 21, spazio al cinema con la proiezione del film "C’è ancora domani", opera di grande successo diretta e interpretata da Paola Cortellesi. Il film, pluripremiato e molto apprezzato dal pubblico, racconta con intensità e sensibilità la quotidianità di tante donne in un’Italia in trasformazione, offrendo uno sguardo profondo sulle speranze e sulle difficoltà di un’epoca.