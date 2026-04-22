Coggiola in Festa, concerto in chiesa con tre cori

In occasione di Coggiola in Festa, avrà luogo in paese il 35° incontro interregionale di canto corale. L’appuntamento è per le 21 di sabato 25 aprile nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. L’ingresso è libero e gratuito. Partecipano il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola, diretta da Marinella Zampese; il Coro ANA Milano, guidato da Ivan Fozzer; le Notes Fleuries du Grand Paradis Aosta, coro di voci miste diretto da Ornella Manella.