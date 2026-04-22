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Valli Mosso e Sessera | 22 aprile 2026, 08:10

Coggiola in Festa, concerto in chiesa con tre cori

In foto, il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola (foto di repertorio)

In foto, il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola (foto di repertorio)

In occasione di Coggiola in Festa, avrà luogo in paese il 35° incontro interregionale di canto corale. L’appuntamento è per le 21 di sabato 25 aprile nella chiesa parrocchiale di San Giorgio. L’ingresso è libero e gratuito. Partecipano il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola, diretta da Marinella Zampese; il Coro ANA Milano, guidato da Ivan Fozzer; le Notes Fleuries du Grand Paradis Aosta, coro di voci miste diretto da Ornella Manella.

g. c.

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