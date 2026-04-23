Due giorni con la Croce Rossa a Masserano: esercitazioni e corsi per tutti

A Masserano arriva il “Villaggio Croce Rossa”, iniziativa promossa dal Comitato di Cossato della Croce Rossa Italiana in programma il 25 e 26 aprile in piazza Boggio. Due giornate aperte alla cittadinanza, dedicate a formazione, prevenzione e partecipazione, nel segno dello slogan “Il tempo di un sorriso, il valore di una vita”.

Sabato 25 aprile è previsto l’allestimento del Villaggio CRI, in collaborazione con il Gruppo Alpini Masserano. Alle 14 si terrà la benedizione del campo, seguita alle 14.30 dall’apertura del villaggio. Alle 15, al Teatro Comunale, spazio alle manovre salvavita pediatriche, mentre alle 17 si svolgerà il mass training BLSD al Villaggio CRI. In serata, alle 19.30, è in programma la cena preparata dalla Pro Loco di Masserano e, alle 21, il corso di cartografia e GPS al Teatro Comunale.

Domenica 26 aprile si inizierà alle 8.30 con l’esercitazione di ricerca persona dispersa. Alle 9 torneranno le manovre salvavita pediatriche al Teatro Comunale, seguite alle 11 da un nuovo appuntamento con il mass training BLSD al Villaggio CRI. Alle 13 è previsto il pranzo curato dalla Pro Loco di Masserano, mentre la chiusura del villaggio è fissata alle 18. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile effettuare la prova di glicemia e pressione.

Per tutta la durata della manifestazione, in collaborazione con l’Associazione Genitori, il Gruppo Giovani CRI proporrà attività dedicate ai bambini, tra balloon art, face painting e chiamata di soccorso. In programma anche visite guidate al Palazzo dei Principi con l’associazione Don Barale e momenti musicali con la Banda Pietro Generali.

Tutti i corsi saranno aperti al pubblico e completamente gratuiti.