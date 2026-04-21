Coggiola, conto alla rovescia per la distribuzione di tapulone con polenta

Evento enogastronomico da non perdere. In occasione della festa di San Giorgio, a Coggiola, è in programma alle 11.30 di domenica 26 aprile la distribuzione di tapulone con polenta nei locali della mensa scolastica di piazza XXV Aprile. La Pro Loco raccomanda di munirsi di contenitori idonei all’asporto, come una teglia o una padella.
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