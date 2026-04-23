L’uomo del K2, se ne parla in Valsessera

Venerdì 24 aprile, presso il Teatro ex asilo Don Fava di Coggiola, il CAI sezione Valsessera organizza un incontro con l’avvocato e storico Massimo Palazzi con la presentazione del suo libro “L’uomo del K2”.

Il dott. Palazzi condurrà la serata affiancato dall’alpinista Silvio Mondinelli (Gnaro), autore della prefazione del libro. Il valore aggiunto della serata è la presentazione storica di Ugo Angelino, originario di Coggiola, alpinista e vice capo-spedizione della salita al K2 del 1954.

Lo studio e la ricerca minuziosa di Massimo Palazzi dell’archivio storico con documenti inediti di Ugo Angelino, permette di conoscere sia l’aspetto tecnico e puramente alpinistico, ma anche e soprattutto la valenza umana della spedizione. La scelta della presentazione a Coggiola, in occasione delle festività patronali di San Giorgio, è legata al sentimento di vicinanza e gratitudine degli abitanti di Coggiola, che hanno vissuto l’esperienza di Angelino allora come una propria esperienza.

Oltre ai racconti verranno presentate immagini, materiale storico ed originale della spedizione del 1954.