La Scozia protagonista a Biella con il tour di "Regioni d’Europa – Mercati Internazionali"

La grande macchina organizzativa di Regioni d’Europa ritorna a Biella per l’appuntamento con lo storico Mercato Europeo. La manifestazione itinerante, che ogni anno registra oltre un milione di visitatori in circa 30 tappe in tutta Italia , torna per offrire una tre giorni all'insegna dell'integrazione culturale, del buon cibo e dell'artigianato di pregio. La città piemontese si prepara così a riconfermarsi capitale del gusto e delle tradizioni, regalando ai cittadini e ai visitatori un weekend indimenticabile tra profumi, colori e atmosfere internazionali.

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile, la zona dei Giardini Zumaglini e di via Lamarmora sarà animata da oltre 60 espositori selezionati. Un vero e proprio mercato europeo a cielo aperto che permetterà ai visitatori di scoprire prodotti enogastronomici e realizzazioni artigianali provenienti da ogni angolo del continente. Accanto alle eccellenze internazionali, non mancherà il meglio del made in Italy, con stand dedicati ai prodotti tipici delle nostre regioni e ai più amati cibi di strada. L'obiettivo è quello di coniugare la vitalità dei mercati storici con una selezione moderna e internazionale degli operatori, garantendo qualità e autenticità.

Come nelle ultime edizioni sarà presente la colorata delegazione scozzese, con addirittura due aree dedicate alla promozione della tradizione e delle eccellenze filobritanniche. Facilmente riconoscibili dagli allestimenti nei classici colori del tartan Royal Stewart, le aree offriranno un'esperienza immersiva nella cultura delle Highlands. Sarà possibile degustare birre artigianali e una selezione ricercata di whisky, ma anche acquistare prodotti iconici come i biscotti shortbread, l'haggis e la celebre bevanda Irn Bru. Grande spazio dell’allestimento scozzese sarà riservato all'artigianato tessile: gli amanti della qualità potranno trovare capi in Harris Tweed, la pregiata lana delle Ebridi, oltre a sciarpe, cappelli e accessori in lana cardata. Ci sarà anche un’area dedicata al tea, con miscele ad esempio di Ceylon breakfast ed afternoon ma anche di Earl grey custodite nelle classiche “tin”, le scatole da collezione di latta decorate, incluse le edizioni celebrative ed imperdibili dedicate alla Regina Elisabetta, intramontabile icona britannica.

Regioni d’Europa è un progetto consolidato realizzato da Apeca, Prisma e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, in stretta collaborazione con FIVA ASCOM. L'evento sarà rigorosamente ad ingresso gratuito e si svolgerà con orario continuato per favorire la massima partecipazione.