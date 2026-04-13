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EVENTI | 13 aprile 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 10 al 12 aprile 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

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Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 10 al 12 aprile 2026

Attualità

Biella, la Polizia di Stato celebra 174 anni di storia: la cerimonia a Città Studi

Biella, Festa della Polizia. Pichetto: “Gratitudine per instancabile lavoro anche contro chi inquina”

Biella, a Città Studi la Festa della Polizia. Le parole del questore Bucarelli: “Esserci sempre, la nostra missione”

Polizia, a Biella un nuovo approccio educativo per la cultura della legalità e il contrasto al cyberbullismo

Regione, Daniela Cameroni è il nuovo assessore: deleghe a formazione, istruzione e merito e società a partecipazione regionale

Cerimonia impeccabile per il 174° della Polizia di Stato: il plauso dell’ANPS al Questore Bucarelli 

Il Piazzo entra tra “I Borghi più belli d’Italia”, giornata storica per Biella 

Biella, al via la Settimana del Made in Italy

Costume e società

Ritratti allo specchio, inaugurata la mostra ad Andorno: la gratitudine di Anffas Biellese

Fluire nel futuro, inaugurata in ospedale la mostra di AVIS Biella: una riflessione sul valore del dono 

Cronaca

Dal codice rosso alle frodi online, i numeri dell’attività di Polizia a Biella tra arresti e denunce

Biella, tamponamento tra auto in via Milano

Controllo dei Carabinieri a Biella, giovane alla guida rifiuta gli accertamenti 

Quaregna Cerreto, con un sasso danneggia l’auto e minaccia il proprietario: arrivano i Carabinieri 

Gaglianico, tentano di uscire con due carrelli senza passare dalle casse: lasciati oltre 600 euro di prodotti 

Biella, anziana investita da un’auto 

Mongrando, rifiuti abbandonati in un bosco: un cittadino allerta il 112

Runner rischia di essere travolto da un'auto, il racconto: “Ho rischiato la vita”

Eventi

Buona partecipazione a Candelo per la giornata del riuso

Tradizione e comunità, la Pezzata Rossa di Oropa richiama pubblico e allevatori a Occhieppo Superiore 

Due ore dedicate all’ambiente, cleanup a Biella: tra i rifiuti abbandonati anche un trattorino giocattolo

Biella, giornata di festa per gli Alpini di Chiavazza

Sport

Ciclismo, si presenta la 30° edizione del Giro della Provincia di Biella

A Cossato è tutto pronto per il 13° Valli Biellesi, vola alto il numero degli iscritti 

Cossato, al via il 13° Valli Biellesi: la partenza degli equipaggi in gara

Duello a Vicenza ma Biella Rugby esce sconfitto

A Cossato le premiazioni del 13° Valli Biellesi, i vincitori sono Antonino Margiotta e Alessandro Moretti

13° Valli Biellesi, le emozioni della gara: vittoria per Margiotta e Moretti 

Scuola Pallavolo Biellese, altri tre passi avanti: i play off sono vicini

Tanto cuore ma non basta, TeamVolley sconfitto a Rivarolo

13° Valli Biellesi, la “turistica” va a Gonzino-Esposito

Lo sport è protagonista in Valle Cervo, Bertoncini e Dentis sono 1° al Tavian Tourist Trophy

Biella, al Pozzo vanno in scena Campionati Piemontesi Assoluti di Staffette: quasi mille atleti in gara da tutto il Piemonte

Calcio, al Pozzo Pavan e Naamad a rete davanti a mille spettatori: ora la Biellese è 3° in Serie D

Calcio femminile, ACF Biellese incontenibile: 9 gol al San Giorgio e promozione ad un passo

Karate, Martina Ciliesa è medaglia di bronzo all’Open League

Basket femminile, prestazione d'orgoglio per la BFB: ora gli spareggi

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