Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 10 al 12 aprile 2026

Attualità
Biella, la Polizia di Stato celebra 174 anni di storia: la cerimonia a Città Studi
Biella, Festa della Polizia. Pichetto: “Gratitudine per instancabile lavoro anche contro chi inquina”
Biella, a Città Studi la Festa della Polizia. Le parole del questore Bucarelli: “Esserci sempre, la nostra missione”
Polizia, a Biella un nuovo approccio educativo per la cultura della legalità e il contrasto al cyberbullismo
Regione, Daniela Cameroni è il nuovo assessore: deleghe a formazione, istruzione e merito e società a partecipazione regionale
Cerimonia impeccabile per il 174° della Polizia di Stato: il plauso dell’ANPS al Questore Bucarelli
Il Piazzo entra tra “I Borghi più belli d’Italia”, giornata storica per Biella
Biella, al via la Settimana del Made in Italy
Costume e società
Ritratti allo specchio, inaugurata la mostra ad Andorno: la gratitudine di Anffas Biellese
Fluire nel futuro, inaugurata in ospedale la mostra di AVIS Biella: una riflessione sul valore del dono
Cronaca
Dal codice rosso alle frodi online, i numeri dell’attività di Polizia a Biella tra arresti e denunce
Biella, tamponamento tra auto in via Milano
Controllo dei Carabinieri a Biella, giovane alla guida rifiuta gli accertamenti
Quaregna Cerreto, con un sasso danneggia l’auto e minaccia il proprietario: arrivano i Carabinieri
Gaglianico, tentano di uscire con due carrelli senza passare dalle casse: lasciati oltre 600 euro di prodotti
Biella, anziana investita da un’auto
Mongrando, rifiuti abbandonati in un bosco: un cittadino allerta il 112
Runner rischia di essere travolto da un'auto, il racconto: “Ho rischiato la vita”
Eventi
Buona partecipazione a Candelo per la giornata del riuso
Tradizione e comunità, la Pezzata Rossa di Oropa richiama pubblico e allevatori a Occhieppo Superiore
Due ore dedicate all’ambiente, cleanup a Biella: tra i rifiuti abbandonati anche un trattorino giocattolo
Biella, giornata di festa per gli Alpini di Chiavazza
Sport
Ciclismo, si presenta la 30° edizione del Giro della Provincia di Biella
A Cossato è tutto pronto per il 13° Valli Biellesi, vola alto il numero degli iscritti
Cossato, al via il 13° Valli Biellesi: la partenza degli equipaggi in gara
Duello a Vicenza ma Biella Rugby esce sconfitto
A Cossato le premiazioni del 13° Valli Biellesi, i vincitori sono Antonino Margiotta e Alessandro Moretti
13° Valli Biellesi, le emozioni della gara: vittoria per Margiotta e Moretti
Scuola Pallavolo Biellese, altri tre passi avanti: i play off sono vicini
Tanto cuore ma non basta, TeamVolley sconfitto a Rivarolo
13° Valli Biellesi, la “turistica” va a Gonzino-Esposito
Lo sport è protagonista in Valle Cervo, Bertoncini e Dentis sono 1° al Tavian Tourist Trophy
Biella, al Pozzo vanno in scena Campionati Piemontesi Assoluti di Staffette: quasi mille atleti in gara da tutto il Piemonte
Calcio, al Pozzo Pavan e Naamad a rete davanti a mille spettatori: ora la Biellese è 3° in Serie D
Calcio femminile, ACF Biellese incontenibile: 9 gol al San Giorgio e promozione ad un passo
Karate, Martina Ciliesa è medaglia di bronzo all’Open League
Basket femminile, prestazione d'orgoglio per la BFB: ora gli spareggi