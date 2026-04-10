Dal codice rosso alle frodi online, i numeri dell’attività di Polizia a Biella tra arresti e denunce

Non solo memoria e senso delle istituzioni unita al valore della comunità. La celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stato un momento per delinearne le principali attività nella provincia di Biella, in particolar modo dal 1° gennaio 2025 al 6 aprile 2026.

A cominciare dai reati riferibili al codice rosso: 22 i denunciati per maltrattamenti contro familiari e conviventi, 20 per atti persecutori. 142 le denunce per furto, 22 gli arresti eseguiti dalle forze dell’ordine per questa tipologia di reato. A 11 soggetti sono scattate le manette per truffa e frodi informatiche, 76 le denunce sporte. 35 le denunce per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, 68 per resistenza a pubblico ufficiale (a cui si aggiungono 12 arrestati), 64 per reati inerenti gli stupefacenti (19 gli arrestati), 36 per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

17, invece, le persone deferite per truffa e frodi informatiche dal personale della Polizia Postale mentre sono 62 i denunciati dalla Stradale per guida sotto l’effetto di alcol (56) e sostanze stupefacenti (6). Infine, sono 46 i soggetti minori deferiti all’autorità giudiziaria: tra questi spiccano i reati per furto (14) e truffe (9).

Per quanto riguarda l’attività di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sono stati 54 gli incontri con il personale di Polizia, con 5544 alunni partecipanti ai diversi incontri, convegni e seminari, nel periodo compreso dal 1° gennaio 2025 al 7 aprile 2026.