Lo sport è protagonista in Valle Cervo, Bertoncini e Dentis sono 1° al Tavian Tourist Trophy FOTO e VIDEO

Lo sport è protagonista in Valle Cervo, Bertoncini e Dentis sono 1° al Tavian Tourist Trophy (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Oltre 175 runners si sono dati appuntamento nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile, nel comune di Tavigliano, in Valle Cervo, per il Tavian Tourist Trophy, gara di corsa in montagna giunta alla quarta edizione e organizzata dall’ASD Atletica Santhià, valida per il Campionato Regionale Piemontese FIDAL di Mountain Classic (salita e discesa).

Alla fine, dopo una gara combattuta e ricca di emozioni, Mattia Bertoncini si è aggiudicato la vittoria del percorso da 12,5 chilometri con un tempo pari a 54’01’’. Alle spalle del portacolori del GSA Valsesia si sono posizionati 2° e 3° Elia Mattio (54’54’’) e Emiliano Liberatori (55’28’’). Quarto il pupillo di casa, Francesco Nicola dei Climb Runners, con un tempo di 56’10’’. Tra le donne, invece, ha svettato Arianna Dentis dell’Atletica Saluzzo (59’41’’), seguita a ruota dalla compagna di squadra Noemi Bouchard (1h05’20’’) e da Rachele Cremonini (1h07’52’’).

Nella gara corta da 6 km Matteo Bagnus ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 24’16’’ precedendo Tommaso Bonino (24’44’’) e Pier Paolo Musso (32’50’’). Da segnalare la 17° posizione di Roberto Sech, atleta dell’AS Gaglianico 1974, ora campione regionale degli over 75 anni. Nella classifica femminile, invece, ha spiccato Ester Mattio (35’45’’) su Marina Plavan (36’42’’) e Franca Antonietti (40’38’’).

Dagli organizzatori è giunto un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, oltre a coloro che si sono impegnati e prodigati nel sostegno e nella realizzazione di questa manifestazione sportiva.