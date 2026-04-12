Calcio, al Pozzo Pavan e Naamad a rete davanti a mille spettatori: ora la Biellese è 3° in Serie D (foto di repertorio)

Il sogno continua. La Biellese supera 2 a 0 il Sestri Levante e conquista il terzo posto del girone di Serie D. Prima la rete di Pavan nel primo tempo, poi il centro di Naamad nella ripresa archiviano l’incontro a favore dei lanieri che, davanti a mille spettatori al Pozzo di Biella, centrano la 15° vittoria su 31 gare disputate.

In Eccellenza, reti ed emozioni tra Baveno Stresa e Fulgor Chiavazzese: alla fine hanno la meglio i primi, con il risultato finale di 4 a 3. Non esulta nemmeno il Città di Cossato, superato di misura dal Bulè Bellinzago (2-1). In Promozione, respira il Ceversama che, in trasferta, ottiene il massimo della posta in palio con gli Orizzonti Canavese Alicese (2-0). Ora, la salvezza diretta è distante appena due punti.

In Prima Categoria, successi per Gaglianico (3-2 all’Agliè Valle Sacra), Torri Biellesi (3-0 al Calcio Leinì) e Valle Elvo (1-0 nel derby con la Valle Cervo Andorno) mentre il Ponderano finisce ko con il Livorno Ferraris Bianzé (2-1). In Seconda giornata avara di soddisfazioni per il Vigliano, al tappeto con la Pro Roasio (3-1); un punto, invece, per Valdilana Biogliese nell’incontro casalingo con il San Rocco.

Infine, in Terza, brutti stop per Pollone (7-3 a favore del Valdilana Next Generation) e Lessona (2-0 per il Pol. Grand Paradis); di umore inverso, l’11 de La Cervo, che cala un secco 3 a 1 al Castellamonte.