Basket femminile, prestazione d'orgoglio per la BFB: ora gli spareggi

Ultima giornata di campionato, girone salvezza. Quella che doveva decretare gli accoppiamenti in ottica spareggi play out.

Sabato sera, sul campo di CUS Torino, la Bfb si giocava il secondo posto in classifica, ormai certa di non raggiungere la vetta occupata da Cuneo, nonostante lo stesso numero di punti. Una vittoria a testa, ma la differenza canestri ha premiato la squadra della provincia granda.

CUS Torino era proprio la diretta rivale per la seconda piazza. Una partita difficile testimoniata anche dalla gara d'andata, dove sul parquet di Verrone, le biellesi si erano imposte solo di tre punti.

La prima sorpresa arrivava dalla panchina. Assente per indisposizione coach Bertetti, faceva il suo esordio in Serie B un'emozionatissima Lela Merlo, allenatrice che sta ottenendo ottimi risultati sulle panchine delle giovanili del Basket Femminile Biellese.

Le torinesi partivano forte mettendo in campo tutta la voglia di ribaltare il risultato dell'andata. Alla fine della prima frazione, il risultato premiava le padrone di casa 24 a 16. Nel secondo quarto Biella si riorganizzava. Le triple di Tombolato compensavano le bombe di Landi, mattatrice fino a quel momento tra le ragazze torinesi. La Bfb rosicchiava punti e andava a riposo lungo a -5.

Al rientro dagli spogliatoi, CUS Torino pareva piazzare il break decisivo, riportando il vantaggio prima dell'ultimo periodo a +9. Il discorso sembrava chiuso, ma la squadra laniera non mollava. Lucidità, orgoglio e determinazione sono stati gli ingredienti per una rimonta incredibile. La partita nei minuti finali non si addiceva per deboli di cuore.

Nell'ultimo time out a pochissimo dalla fine, con la Bfb sotto di uno, coach Merlo chiedeva di ragionare e mantenere il vantaggio sui due incontri. Ma le ragazze in campo non ci stavano a perdere. A due secondi dalla fine, un fallo di Torino già in bonus, mandava Trucano alla lunetta. Al capitano biellese non tremavano le mani. Due su due, sorpasso, e vittoria in cassaforte.

"Sono molto contenta per le ragazze" commenta Lela Merlo "Ci hanno creduto fino alla fine e non hanno mai mollato. Si sono meritate questa vittoria. Ringrazio anche coach Bertetti per avermi dato la possibilità di questa esperienza, augurandogli però una pronta guarigione".

Il coach biellese, che ha seguito da casa la partita, non ha lesinato complimenti alle ragazze, all'allenatrice e ai due vice, Riccini e Rabbachin, che hanno ottimamente supportato coach Merlo.

Nel weekend perfetto dell'allenatrice biellese, da rimarcare anche la vittoria dell'Under 13 su Novara per 103 a 48, e primo posto in classifica, e dell'Under 14 su Crocetta Torino per 87 e 56. En plein biellese con la vittoria dell'Under 17 di coach Giudici su Sozzago per 70 a 44, anche qui vetta in classifica.

La Serie B attende ora le date per il primo round di spareggio. L'avversaria non sarà delle più facili. Arona è cresciuta tantissimo durante il campionato e già nei due incontri della regular season ha dato filo da torcere alla squadra biellese. Ciononostante le ragazze della Bfb puntano a sfruttare il primo turno per garantirsi una più che meritata permanenza in Serie B.

CUS TORINO - BASKET FEMMINILE BIELLESE: 70 - 71 (24-16/36-31/56-47).

Bfb: Viola ne, Habti 13, Senesi 9, Peretti ne, Guzzon 5, Trucano 10, Tombolato 20, Raga 11, Strobino ne, Rabbachin 3, Riccini ne, De Luca ne. All. Merlo, ass.all. Riccini e Rabbachin.