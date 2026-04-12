Buona partecipazione a Candelo per la giornata del riuso

A Candelo una giornata dedicata al riuso, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e incentivare il corretto smaltimento degli ingombranti.

L’iniziativa, andata in scena ieri mattina, 11 aprile, nel parcheggio di via Cesare Pavese, di fronte al Palazzetto dello Sport, ha richiamato un gran numero di persone: in molti, infatti, hanno conferito oggetti da smaltire ma tanti altri li hanno recuperati per un futuro utilizzo.

Era presente anche l’assessore all’Ambiente Michele Ansermino, che ha fornito utili informazioni sulla nuova modalità di raccolta dei rifiuti, che entrerà in vigore a partire dal mese di luglio. Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 luglio.