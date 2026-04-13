Tentati furti a Tavigliano, i cittadini si attivano e creano gruppi spontanei di controllo del vicinato

A Tavigliano cresce l’attenzione sulla sicurezza. Dopo una serie di tentati furti, avvenuti anche a poca distanza l’uno dall’altro nella serata di mercoledì scorso, i cittadini hanno deciso di organizzarsi autonomamente per monitorare il territorio comunale, specialmente in ambito serale, e segnalare la presenza di individui sospetti.

La decisione è maturata nella serata di venerdì 10 aprile, nel corso di una riunione, alla quale hanno partecipato quasi 50 persone. Tutte loro hanno espresso la volontà di attivarsi concretamente dando vita a gruppi spontanei di controllo, con la presenza di volontari, dimostrando così un forte senso di comunità e attaccamento verso il proprio paese. L’obiettivo di queste comitive è semplice: comunicare tempestivamente alle autorità competenti eventuali movimenti o comportamenti sospetti e rendere Tavigliano ancor più sicuro.

Nel frattempo è stato creato anche un gruppo WhatsApp dedicato, che servirà per condividere segnalazioni e informazioni utili alle forze dell’ordine. “Non solo furti ma anche tentate truffe si sono verificate nell’ultimo periodo che hanno colpito la popolazione anziana – sottolineano alcuni dei promotori – Gli ultimi episodi ci hanno convinto che era giunto il tempo di agire. Alcuni residenti, infatti, hanno notato alcuni individui, con il volto mascherato, in giro per il paese in orario serale proprio mercoledì scorso. Inoltre, sembra che siano stati filmati dalle telecamere di videosorveglianza. È bene chiarire che il gruppo WhatsApp non sostituisce mai il numero di emergenza, da digitare sempre in caso di pericolo. I cittadini dovranno limitarsi a osservare e riferire movimenti sospetti”.

La collaborazione tra i cittadini, le istituzioni e le forze dell’ordine per la promozione della sicurezza urbana sarà massima. “Ci è stata garantita la massima disponibilità e sono in corso i dovuti accertamenti per fare luce sull’accaduto – spiegano i promotori – La nostra intenzione è di dar vita ad un efficace e puntuale controllo di vicinato, già attivato in altre realtà comunali. Il percorso istituzionale per formalizzarlo verrà affrontato dopo le prossime elezioni comunali ma nel frattempo l’iniziativa proseguirà in forma autonoma. L’obiettivo, condiviso da tutti i partecipanti, è quello di rafforzare la sicurezza e la tranquillità del paese, anche attraverso una funzione deterrente”.