A Donato l’usato e l’arte del riuso sono assoluti protagonisti. Da oggi, infatti, dalle 10 alle 19, sarà presente il Vintage Market, un’iniziativa realizzata dall’associazione di promozione sociale e culturale Rina Valé e allestita nello spazio di via Martiri della Libertà 31. Saranno presenti oggetti da collezione, articoli per la casa, libri, giocattoli e molto altro ancora.