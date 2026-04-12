A Donato l’usato e l’arte del riuso sono assoluti protagonisti. Da oggi, infatti, dalle 10 alle 19, sarà presente il Vintage Market, un’iniziativa realizzata dall’associazione di promozione sociale e culturale Rina Valé e allestita nello spazio di via Martiri della Libertà 31. Saranno presenti oggetti da collezione, articoli per la casa, libri, giocattoli e molto altro ancora.
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