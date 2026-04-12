Calcio femminile, ACF Biellese incontenibile: 9 gol al San Giorgio e promozione ad un passo

L’ACF Biellese non si ferma più. La formazione allenata da mister Stefano Barboni ha travolto con il punteggio di 9 a 0 gli avversari del San Giorgio. A segno Tintori, Pertel, Giletto, Pipino, Sorze (2 centri, con un rigore compreso) e Alberto, autrice di una tripletta.
Con questo successo, l’ACF Biellese si porta in testa al girone di Promozione, con 18 vittorie su 20 incontri fin qui disputati, 55 punti a favore e 10 lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice del Villastellone Carignano. Ora, a 4 gare dalla fine del campionato, il sogno della promozione è ad un passo: mancano solo tre punti all’aritmetica certezza del salto di categoria.