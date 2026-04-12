Karate, Martina Ciliesa è medaglia di bronzo all’Open League

Martina Ciliesa, atleta Under 14 della FUNAKOSHI 1976, conquista il terzo posto nella prestigiosa OPEN LEAGUE FIJLKAM svoltasi nel fine settimana a Riccione.

La giovane, allenata dal Maestro Damiano Rovatti, ha migliorato la posizione delle due edizioni precedenti, in cui si era piazzata al 5° posto, conquistando con superiorità e determinazione un bronzo importante che la pone tra le migliori atlete nazionali della categoria. Campionessa Regionale sia nella classe Esordienti che in quella Cadetti, conferma la crescita prestazionale superando le varie fasi eliminatorie con notevole superiorità tattico-tecnica e con notevole divario di punteggio.

Dopo 5 incontri approda alla finale di poule che deve cedere all’avversaria. Disputa quindi la finale per il terzo posto che vince in soli 30 secondi per 9-1! Un’altra medaglia da festeggiare per il Club FUNAKOSHI 1976 che sabato 18 aprile invita tutti alle celebrazioni per il 50enario di fondazione e per i 50 anni di insegnamento del Maestro Rovatti.

Questo il programma: dalle 15 alle 17, presso il Palazzetto dello Sport di Candelo, Seminario giovanile con l’allenatore capo della Nazionale Italiana, Maestro Gennaro Talarico; dalle 17.30 alle 18.30, presso il Polivalente del centro Le Rosminiane di Candelo, momento celebrativo con autorità e premiazioni; dalle 18.30 il taglio torta.

Per informazioni e partecipazioni: 3391786700 – funakoshikarate76ssd@gmail.com