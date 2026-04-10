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ATTUALITÀ | 10 aprile 2026, 14:30

Biella, Festa della Polizia. Pichetto: “Gratitudine per instancabile lavoro anche contro chi inquina” FOTO e VIDEO

Il ministro sottolinea “la professionalità e la preparazione” di chi opera a sostegno delle comunità, ricordando “il lavoro prezioso portato avanti a tutela dell’ambiente”.

Biella, Festa della Polizia. Pichetto: “Gratitudine per instancabile lavoro anche contro chi inquina” (servizio Newsbiella.it)

Biella, Festa della Polizia. Pichetto: “Gratitudine per instancabile lavoro anche contro chi inquina” (servizio Newsbiella.it)

“Alle donne e agli uomini della Polizia va il nostro senso di gratitudine per il costante e instancabile lavoro a tutela della sicurezza comune”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, partecipando a Biella all’iniziativa per celebrare il 174° anniversario della fondazione della Polizia.

Il ministro sottolinea “la professionalità e la preparazione” di chi opera a sostegno delle comunità, ricordando “il lavoro prezioso portato avanti a tutela dell’ambiente, che consente di perseguire con efficacia chi inquina, chi deturpa, chi non ha alcun rispetto per la natura”.

“Un impegno – conclude Pichetto – ancora più necessario se consideriamo l’interesse che la criminalità nutre per il settore ambientale. È per questo che il Governo ha scelto di rafforzare la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali attraverso l’introduzione di nuove fattispecie e pene più severe”.

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c. s. uff. stampa Pichetto g. c.

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