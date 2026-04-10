Polizia, a Biella un nuovo approccio educativo per la cultura della legalità e il contrasto al cyberbullismo

La celebrazione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato è stata l’occasione per presentare un nuovo e innovativo strumento digitale, utilizzato dal personale della Postale per consigliare buone pratiche di comportamento tra le nuove generazioni e contrastare odiosi fenomeni come il cyberbullismo.

Si tratta di una web application realizzata con una piattaforma chiamata My Game Studio (www.my-game.it), ideata e messa in campo da Yunikon, sviluppata con finalità informative e formative e pensata per coinvolgere direttamente gli studenti. Il progetto, infatti, prende la forma di un board game digitale, ispirato al classico gioco dell’oca ma rivisitato in chiave moderna: in particolare, gli allievi lanciano alcuni dadi virtuali e avanzano lungo un percorso interattivo, affrontando domande basate su situazioni reali legate alla vita quotidiana.

Ogni tappa propone quattro possibili comportamenti tra cui scegliere, invitando i ragazzi a riflettere sulle proprie decisioni e sulle conseguenze delle proprie azioni. Una volta selezionata la risposta, il sistema fornisce immediatamente la soluzione corretta, accompagnata da spiegazioni utili a sensibilizzare sui comportamenti responsabili. L’obiettivo è chiaro: promuovere le buone pratiche digitali e contrastare fenomeni sempre più diffusi come il bullismo e il cyberbullismo, offrendo agli studenti strumenti concreti per riconoscere e gestire situazioni problematiche.

“I primi riscontri sono incoraggianti – sottolinea l’amministratore di Yunikon Marco Barbera - L’utilizzo di strumenti didattici innovativi, capaci di unire apprendimento e interattività, sta dimostrando risultati particolarmente interessanti in termini di partecipazione e coinvolgimento degli studenti. Un insegnamento che guarda al futuro e che si adatta alle nuove esigenze educative. Un elemento centrale del progetto è anche la presenza diretta delle forze di polizia nelle scuole, che utilizzano la LIM (Lavagna Interattiva Multimediale ndr) per guidare le attività e facilitare il dialogo con i ragazzi. Inoltre, è fruibile in modo nativo anche da cellulare. Un modo efficace per avvicinare i giovani alle istituzioni, promuovendo una cultura della legalità e della responsabilità digitale”.