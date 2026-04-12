Pollici in alto per la Pasquetta Alpina del gruppo di Brusnengo-Curino

Dopo due anni a vuoto per il meteo inclemente, nei giorni scorsi le penne nere di Brusnengo e Curino hanno riproposto la Pasquetta Alpina, un evento che conta oramai una tradizione pluridecennale. L’evento ha richiamato un buon numero di persone.

“Grazie ad una giornata con un bellissimo sole e dall’alta adesione ci possiamo ritenere soddisfatti – riportano in una nota - Come sempre cerchiamo di fare del nostro meglio. Un plauso a tutto il gruppo per l’impegno profuso, un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato: dall’amministrazione comunale fino agli Alpini degli altri gruppi presenti. Senza di loro queste tradizioni non sarebbero facili da mantenere. Sicuramente stanchi ma con le nostre penne nere abbiamo scritto un’altra piccola pagina di storia del gruppo Alpini Brusnengo-Curino”.