Due ore dedicate all’ambiente, cleanup a Biella: tra i rifiuti abbandonati anche un trattorino giocattolo FOTO

A Biella l’attenzione è massima per la cura e il rispetto dell’ambiente. Nella mattinata di ieri, 11 aprile, si è tenuto un cleanup in via Cernaia con l’obiettivo di ripulire alcune zone della città. Presenti 5 volontari che, in circa due ore di intervento, hanno raccolto 280 litri di rifiuti abbandonati. Tra questi materiale indifferenziato, plastica e carta, come bottigliette d’acqua, lattine, pacchetti di sigarette e bustine di caramelle. Da segnalare i resti di un trattorino giocattolo abbandonato in un cespuglio. Il prossimo appuntamento è in programma nel mese di maggio.