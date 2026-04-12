Runner rischia di essere travolto da un'auto, il racconto: “Ho rischiato la vita”

“Sono fortunato ad essere ancora qui: se non mi fossi buttato in tempo a lato della strada un'auto mi avrebbe travolto in pieno”. Non usa mezzi termini il runner biellese che, tra le 10.30 e le 11 di oggi, 12 aprile, ha rischiato la vita a causa di un automobilista “distratto” dal telefonino. Il fatto è avvenuto nel comune di Sandigliano, lungo via Marconi, a pochi metri di distanza dalla chiesetta degli Alpini.

“Stavo rientrando da una corsa mattutina quando all’improvviso ho notato un mezzo di grossa cilindrata che stava arrivando verso di me a forte velocità – racconta – A bordo era presente un giovane che, da quanto ho notato, aveva in mano il cellulare e non mi ha minimamente visto. Ero nel senso opposto di marcia e, per qualche istante, ho tentato di urlare e sbracciarmi per destare la sua attenzione. Ma nulla: il viso non era rivolto verso la strada. Così mi sono tuffato nella cunetta a lato della carreggiata per evitare l’impatto e ho battuto con l’asfalto riportando varie escoriazioni al braccio e alla mano sinistra”.

Oltre al danno anche la beffa finale. “Speravo si fermasse per prestarmi aiuto o soccorso ma il veicolo ha continuato la sua corsa. Forse, non mi ha neanche notato, nonostante avesse l’occorrente per la pratica sportiva, come il giubbotto catarifrangente per la corsa. Non ho parole: ho avuto i riflessi pronti e sono stato fortunato ma non è possibile rischiare così la propria incolumità per persone di questo tipo. Sto valutando, ora, di fare denuncia alle forze dell’ordine”.