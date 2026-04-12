A.Q.A.'S: gli studenti diventano protagonisti del Made in Italy

ln occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, Biella diventa palcoscenico di un progetto che mette al centro il talento delle nuove generazioni e il dialogo tra le eccellenze formative del territorio e del Paese. E' il tema dell'acqua, intesa come forza generatrice e simbolo di trasformazione, ad attraversare e unire tutte le discipline coinvolte: danza, teatro, musica, scenografia, sartoria e gioielleria.



Mercoledì 15 aprile, alla Woolbridge Gallery (Salita di Riva 3) prende vita A.Q.A.'S, una performance immersiva in quattro repliche, che celebra la manifattura italiana attraverso lo sguardo creativo di oltre una settantina di studenti. Protagonisti sono infatti dieci abiti ideati e realizzati dagli allievi dei corsi di Confezione e Maglieria dell'ITS TAM di Biella, autentica espressione di competenze sartoriali, ricerca e innovazione, impreziositi dai gioielli dei ragazzi della sezione GEM di Valenza (corsi di Oreficeria e Gemmologia), dove tradizione orafa e design contemporaneo si incontrano con straordinaria raffinatezza.



A completare questo dialogo tra moda e artigianato è il prezioso contributo degli allievi del corso di specializzazione in Scenografia teatrale e del corso per Tecnici di Laboratorio scenografico dell'ACCADEMIA TEATRO alla SCALA che, sotto la direzione dei capiscenografi Emanuela Finardi e Sergio Mariotti, firmano un lavoro di grande impatto visivo e narrativo, capace di trasformare lo spazio in un racconto vivo, dinamico, profondamente evocativo. Il loro intervento non è semplice cornice, ma parte integrante dell'esperienza, in cui ogni elemento dialoga con gli abiti e i gioielli, valorizzandone forme, materiali e significati. Con regia e testi di Eleonora Frida Mino, in scena l'interpretazione di Raffaella Tomellini si intreccia con i movimenti dei danzatori di Opificiodellarte coreografati da Claudia Squintone e con le musiche eseguite dal vivo dall'Accademia Perosi e dal Biella Jazz Club, dando vita a un racconto corale. I costumi seguono il ritmo del giorno, dall'alba alla notte, mentre le scenografie accompagnano idealmente il pubblico lungo il corso del torrente Cervo che lambisce l'ex Lanificio Pria dove ha sede la Woolbridge Gallery. I dieci pannelli, come massi erratici, narrano di macchine tessili per la lavorazione della lana e di una storia che ancora oggi premia e distingue il distretto biellese.



Il risultato della collaborazione fa emergere il lavoro degli studenti che non è solo esercizio formativo, ma scambio e confronto creativo fra due realtà che sono vera espressione di eccellenza e visione contemporanea del Made in Italy, capace di unire sapere artigianale, creatività e narrazione. Lo spettacolo, ospitato allo Spazio Pria - Galleria Woolbridge, nell'area di archeologia industriale rigenerata, si sviluppa sotto la direzione artistica di Ettore Veronese.