Tradizione e comunità, la Pezzata Rossa di Oropa richiama pubblico e allevatori a Occhieppo Superiore FOTO e VIDEO

Tradizione e comunità, la Pezzata Rossa di Oropa richiama pubblico e allevatori a Occhieppo Superiore (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Come ogni anno, ha richiamato un gran numero di persone e visitatori l’esposizione della Pezzata Rossa di Oropa, evento realizzato dalle Pro Loco di Occhieppo Superiore e Pollone e giunta all’11° edizione.

Il tradizionale evento si è tenuto nella mattinata di oggi, 12 aprile, in regione Castellazzo, nel comune di Occhieppo Superiore, con l’arrivo dei capi e degli espositori.

Presenti anche i mercatini dei prodotti artigianali e commerciali. Infine, poco prima del pranzo campestre di comunità, si sono svolte le premiazioni consegnate nelle mani di 12 allevatori.