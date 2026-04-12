 / ALPINI

ALPINI | 12 aprile 2026, 19:30

Biella, giornata di festa per gli Alpini di Chiavazza FOTO

Biella, giornata di festa per gli Alpini di Chiavazza

Biella, giornata di festa per gli Alpini di Chiavazza

Domenica 12 aprile le penne nere di Chiavazza hanno trascorso una giornata di festa e condivisione con gli iscritti Alpini, Amici degli Alpini, Aggregati e i loro familiari. La giornata è iniziata con la Santa  Messa, celebrata da don Carlo Dezzuto e don Remo Baudrocco, parroco e cappellano della Sezione di Biella, durante la quale sono stati ricordati gli Alpini "andati avanti". 

Una piacevole bicchierata nel giardino parrocchiale, offerta dal gruppo ai chiavazzesi, è stata preludio al pranzo sociale annuale che si è tenuto nel salone del teatro parrocchiale. Ospiti graditissimi gli Alpini del gruppo di Castellinaldo d'Alba della sezione di Cuneo. Il pranzo è stata l'occasione per ringraziare il capogruppo uscente Piero Coda Zabetta, per ben 21 anni alla guida, e presentare la nuova guida Giorgio Bertone, eletto dall'assemblea, tenutasi lo scorso gennaio. 

“Un grazie a Piero ed un in bocca al lupo a Giorgio che ha preso in spalla lo zaino della guida del Gruppo – si legge nella nota delle penne nere - Tanti gli impegni che, ad iniziare dall'Adunata Nazionale di Genova, terranno impegnati gli Alpini di Chiavazza”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore