Biella, giornata di festa per gli Alpini di Chiavazza FOTO

Domenica 12 aprile le penne nere di Chiavazza hanno trascorso una giornata di festa e condivisione con gli iscritti Alpini, Amici degli Alpini, Aggregati e i loro familiari. La giornata è iniziata con la Santa Messa, celebrata da don Carlo Dezzuto e don Remo Baudrocco, parroco e cappellano della Sezione di Biella, durante la quale sono stati ricordati gli Alpini "andati avanti".

Una piacevole bicchierata nel giardino parrocchiale, offerta dal gruppo ai chiavazzesi, è stata preludio al pranzo sociale annuale che si è tenuto nel salone del teatro parrocchiale. Ospiti graditissimi gli Alpini del gruppo di Castellinaldo d'Alba della sezione di Cuneo. Il pranzo è stata l'occasione per ringraziare il capogruppo uscente Piero Coda Zabetta, per ben 21 anni alla guida, e presentare la nuova guida Giorgio Bertone, eletto dall'assemblea, tenutasi lo scorso gennaio.

“Un grazie a Piero ed un in bocca al lupo a Giorgio che ha preso in spalla lo zaino della guida del Gruppo – si legge nella nota delle penne nere - Tanti gli impegni che, ad iniziare dall'Adunata Nazionale di Genova, terranno impegnati gli Alpini di Chiavazza”.